VÍDEO | Entre aplausos y gritos de "president": así ha votado Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona

Una hora después de que lo hiciera Víctor Font, Joan Laporta ya ha depositado su voto en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que enfrenta a ambos candidatos. Las cinco sedes electorales están abiertas desde las 9 horas de este domingo y hasta las 21 h de la noche, con un total de 114.504 socios llamados a las urnas para determinar quién de los dos, Laporta o Font, será el presidente de la entidad para los próximos cinco años.

Entre aplausos y gritos de "president", ha votado Laporta, incapaz de esconder una sonrisa. Después de él han votado todos sus directivos, Sisco Pujol, Xavi Puig, Joan Soler o Xavier Barbany, entre otros. También acompañado de Laporta, claro, ha votado Deco, director deportivo del club.

Durante toda la mañana, Joan Laporta ha estado presente por las instalaciones del Camp Nou, acompañando a algunos ilustres barcelonistas como Sergio Busquets, la viuda de Johan Cruyff, Danny, o a personalidades como el expresident Jordi Pujol, que ha ejercido su derecho a voto apoyado en un caminador.

También ha recibido gritos de "president, president" de los suyos - aunque con algunos pitos-, el candidato Víctor Font, que ha votado mientras se escuchaban cánticos del himno del Barça y él se sumaba, puño en alto.

Font, con "muy buenas sensaciones"

"Hay una masa social que está dispuesta a pasar página", ha afirmado Font, quien desea que "ojalá" se pueda batir el récord de participación, que data de 2010 (57.088 votantes). "Se respira mucha movilización, aunque no tengo datos. Hay mucha gente de fuera que ha venido, incluso del extranjero. Este club está más vivo que nunca", ha insistido Font.

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El empresario ha reiterado que tiene "muy buenas sensaciones", las mismas que los socios le han trasladado durante los días de la campaña electoral.