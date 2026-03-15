Urtasun participa en las elecciones del Barça como un socio más: "Es un día importante para el barcelonismo"

A las 9.00 horas de este domingo 15 de marzo se abrieron las cinco sedes en esta jornada electoral en el FC Barcelona para elegir al nuevo presidente y Junta Directiva del club. La afluencia de socios se ha hecho notar desde primera hora de la mañana con colas ante las más de 120 mesas que se han instalado. A una de ellas ha acudido el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, como un socio más para decantarse entre Joan Laporta i Estruch y el empresario Víctor Font i Manté.

En una jornada en la que la política tiene la vista puesta en Castilla y León, donde se celebran elecciones, Urtasun ha participado en las del FC Barcelona, a las que están llamados a votar más de 110.000 socios. Tras depositar la papeleta, el ministro de Cultura ha confiado en que se produzca "una gran participación", ya que sería "una gran muestra de grandeza del barcelonismo". "Es un día importante para el barcelonismo, ya he ejercido mi derecho a voto como socio que soy desde hace años. Lo único que quiero es animar a todos los socios a que ejerzan su voto, a acercarse a las urnas y a votar", ha comentado.

El ministro de Cultura ha querido dejar claro que el Barça es "un club especial" y ha reivindicado que sean los socios quienes eligen a "quien debe estar al frente del club". "Eso es algo que nos llena de orgullo, que queremos defender y también para defender este modelo que el club pertenece a los socios", ha recalcado. Además, sobre el rendimiento del equipo, ha dicho que "todos los barcelonistas" están "disfrutando mucho" con este Barça. "Sobre todo nos encanta ver un equipo que es capaz de ganar con jugadores jóvenes que vienen de La Masia", ha sostenido.

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No ha sido el único rostro político de la jornada. El exlíder de JxCat en el Parlament y adjunto a la presidencia del partido, Albert Batet, y el exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà también han votado.