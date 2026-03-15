Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónOscar 2026Tiempo CatalunyaGuerra en IránMaratón Barcelona 2026Francisca CadenasEncuestas Castilla y LeónDepresión
instagramlinkedin

Fórmula 1

Sainz, resignado pese a puntuar: "No me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo"

El piloto madrileño sumó los dos primeros puntos de la temporada con el FW48 al terminar en novena plaza en Shangái

Carlos Sainz celebra sus dos puntos, pero le saben a poco

Carlos Sainz celebra sus dos puntos, pero le saben a poco / Europa Press

Queralt Uceda

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si bien el fin de semana terminaba de la peor de las maneras para Fernando Alonso y Aston Martin, con abandono de los dos AMR26 de la escudería de Silverstone, Carlos Sainz lo hacía con el consuelo de lograr sumar, por fin, sus dos primeros puntos de la temporada 2026. No está siendo un arranque fácil para el madrileño y su equipo, Williams, por lo que cualquier progreso es en realidad una victoria para los de Grove.

A lo largo del fin de semana, Sainz ha dado todo de sí para llevar el FW48 hasta lo más alto posible. Fue 12º en la carrera al Sprint del sábadotras clasificar en decimoséptima plaza. Remontó hasta cinco plazas, y pese a que en la 'qualy' para el domingo no pudo ir más allá de 17ª posición y quedó eliminado en Q3, logró sacar una buena vuelta de la que ya se mostró orgulloso durante la jornada del sábado.

El domingo también logró obrar el milagro. Mientras que su compañero de box, Alexander Albon, no pudo ni salir de boxes debido a un problema en su monoplaza, Carlos partía desde la parte de la trasera de la parrilla y gracias a su ingenio, su gran salida y la gran cantidad de abandonos y toques, pudo lograr escalar hasta el 'Top 10', finalizando noveno tras defenderse de un Franco Colapinto que protagonizó una de sus mejores carreras en Fórmula 1.

"Para mí, teniendo podios y victorias, no es una alegría"

Dos puntos suma ahora el piloto madrileño, que celebró el resultado pero visiblemente descontento con tener que conformarse con ello. "Somos el noveno equipo, por lo tanto acabar novenos en carrera es una sorpresa para nosotros. Bueno, P9 para mí, teniendo podios y victorias, no es una alegría", decía el madrileño tras la carrera.

Noticias relacionadas

Sobre cómo consiguió meterse en el 'Top 10' también se sinceró. "Lo he hecho con una buena salida, una buena gestión de neumáticos y sacando todo lo que había hoy. Espero que sirva de motivación para todo el equipo para mejorar, el inicio no está siendo el que esperábamos o queríamos. Por muy frustrante que sea, hay que sacar resultados de donde no los hay. El P9 de hoy sabe a oro", valoraba. "No me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo con lo que hay", sentenciaba Sainz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Leal lleva 25 años seguidos corriendo la Maratón de Barcelona junto a su gemelo: 'Tenemos 65 años y la sensación que tienes es que eres joven
  2. Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'El estadio ha perdido elegancia respecto al proyecto inicial
  3. ¿Laporta o Font? ¿Debe volver Messi? Barcelonistas ilustres se posicionan de cara a las elecciones del domingo
  4. Anna Garriga, economista: 'El Barça es un club hundido económicamente, más que nunca
  5. La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé
  6. Laporta y Font se enzarzan en el debate de TV3 con frases como 'eres un trilero
  7. Limak no puede ser Juan Palomo
  8. Valverde se disfraza de Mbappé para golear al City de Guardiola

Vingegaard aplasta la París-Niza y se proclama gran favorito para la Volta

Vingegaard aplasta la París-Niza y se proclama gran favorito para la Volta

Elecciones a la presidencia del Barça, en directo | La participación alcanza el 33% a las 16:30h

Elecciones a la presidencia del Barça, en directo | La participación alcanza el 33% a las 16:30h

El Espanyol palma con escándalo y prolonga su gafe: "Ya van muchos partidos con cosas extrañas"

Urtasun participa en las elecciones del Barça como un socio más: "Es un día importante para el barcelonismo"

Barcelona - Sevilla, DIRECTO | Oso acerca al Sevilla antes del descanso (3-1)

Barcelona - Sevilla, DIRECTO | Oso acerca al Sevilla antes del descanso (3-1)

El ministro de Cultura ha participado hoy en las elecciones a la Presidencia del FC Barcelona como un socio más. 

Sainz, resignado pese a puntuar: "No me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo"

Alonso, desesperado: "No me sentía ni manos ni pies"

Alonso, desesperado: "No me sentía ni manos ni pies"