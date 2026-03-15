Récord de participación y ambiente primaveral en el Maratón de Barcelona: "Es muy guay correr, te relaja la mente y es muy buena terapia"

Un total de 32.000 corredores, más que nunca, han desafiado este domingo los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona, recorriendo las principales calles de la ciudad en una edición de récord marcada por un entorno animado y la gran presencia internacional. Tras un sábado lluvioso, la jornada ha amanecido con un tiempo plenamente primaveral, con sol y temperaturas agradables que han acompañado a los participantes durante toda la carrera.

El recorrido ha llevado a los corredores por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera, mientras miles de personas se han congregado en las calles para animar a los participantes. Pancartas, aplausos y gritos de ánimo de familiares, amigos y parejas han acompañado a los participantes durante todo el recorrido.

El ambiente festivo también se ha notado gracias a varios grupos de batucada que tocaban tambores en distintos puntos del circuito, marcando el ritmo de la carrera y animando a los corredores en su paso.

Entre las pancartas del público también ha habido espacio para el humor, "Do it for the kudos", una referencia a la popular aplicación deportiva Strava, donde muchos corredores registran sus entrenamientos y reciben reconocimientos de otros usuarios. El mensaje reflejaba una tendencia cada vez más extendida entre los aficionados al running: compartir y registrar sus actividades deportivas en plataformas digitales.

Una prueba cada vez más internacional

Esta edición también ha destacado por su carácter internacional. Según los datos de la organización, el 63% de los corredores provienen de 120 países extranjeros, lo que confirma el creciente atractivo de la prueba más allá de España. Además, el perfil de los participantes muestra una notable presencia de corredores jóvenes: el 46% tiene menos de 35 años.

La participación femenina continúa creciendo y en esta edición ha alcanzado el 23% del total, una cifra que refleja el aumento progresivo de mujeres en este tipo de pruebas de larga distancia.

Experiencia y preparación

Entre los participantes se encontraba Dora, una corredora de 40 años procedente de Tarragona, que ha participado por tercera vez en un maratón y por segunda ocasión en el de Barcelona. Dora se ha preparado durante meses con un club de running de Tarragona con el que entrena habitualmente.

Según explica, uno de los motivos que la animaron a correr este domingo fue el atractivo del recorrido y su afinidad con la ciudad. "Me gusta mucho Barcelona y el trayecto de esta maratón", ha comentado.

El año pasado ya vivió una temporada intensa, en la que completó tanto el maratón de Lleida como el de Barcelona. En esta ocasión ha vuelto a repetir experiencia en la capital catalana y ha logrado terminar la prueba con un tiempo de 3 horas y 44 minutos. Tras cruzar la meta, la corredora se mostraba especialmente satisfecha. "Me he sentido muy bien, no estoy demasiado cansada y estoy muy contenta con el resultado", ha explicado.

Para quienes estén pensando en iniciarse en este tipo de retos deportivos, Dora lo tiene claro: "Que lo hagan. Es muy guay correr, te relaja la mente y es muy buena terapia este deporte". Además, asegura que tiene intención de repetir. "El año que viene volveré sin duda, hasta que el cuerpo aguante".

Debut con objetivo cumplido

Muy distinta ha sido la experiencia de Lluís, un corredor de 27 años que este año debutaba en la distancia reina del atletismo. En su caso, la preparación fue más breve de lo habitual, ya que empezó a entrenar con mayor intensidad apenas dos meses y medio antes de la carrera.

Aun así, llegó con confianza tras haber completado un medio maratón el pasado mes de febrero. Su objetivo era terminar la prueba por debajo de las cuatro horas, una meta exigente para alguien que afrontaba su primera maratón.

Finalmente lo ha conseguido. "He acabado en menos de cuatro horas, que era justo lo que quería", ha explicado satisfecho.

El muro del kilómetro 35

A pesar de sus diferentes niveles de experiencia, ambos corredores coinciden en señalar uno de los momentos más duros del recorrido. Según explican, alrededor del kilómetro 35 aparece uno de los tramos más exigentes de la prueba, cuando el cansancio acumulado empieza a hacerse notar con fuerza.

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Sin embargo, también coinciden en que el esfuerzo merece la pena. El ambiente en las calles, el apoyo del público y la satisfacción personal de completar los 42 kilómetros convierten el maratón en una experiencia difícil de olvidar para miles de corredores.