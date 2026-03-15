Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'
instagramlinkedin

En Directo

42,195 kilómetros

Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: participantes, recorrido y quién va ganando

Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo

Afectaciones al tráfico y transporte público por el Maratón de Barcelona: cortes y desvíos

Corredores en la salida del Maratón de Barcelona 2026

Corredores en la salida del Maratón de Barcelona 2026 / Manu Mitru

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

32.000 corredores, más que nunca, desafían este domingo los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona, recorriendo las calles de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera. Una edición de récord e internacional, en la que el 63% de los corredores provienen de 120 países, el 46% son menores de 35 años y la participación femenina llega al 23%. El keniano nacionalizado turco Kaan Kigen y las etíopes Zeneiba Yimer y Fotyen Tesfay parten como favoritos para la victoria. 

Siga en EL PERIÓDICO la última hora del Maratón de Barcelona 2026.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Leal lleva 25 años seguidos corriendo la Maratón de Barcelona junto a su gemelo: 'Tenemos 65 años y la sensación que tienes es que eres joven
  2. Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'El estadio ha perdido elegancia respecto al proyecto inicial
  3. ¿Laporta o Font? ¿Debe volver Messi? Barcelonistas ilustres se posicionan de cara a las elecciones del domingo
  4. Anna Garriga, economista: 'El Barça es un club hundido económicamente, más que nunca
  5. La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé
  6. Laporta y Font se enzarzan en el debate de TV3 con frases como 'eres un trilero
  7. Limak no puede ser Juan Palomo
  8. Valverde se disfraza de Mbappé para golear al City de Guardiola

Rafa Nadal, sobre su nueva rutina: "Me levanto cada día a las 7 de la mañana y entreno a las 8:30. Nunca he sido muy estricto con la comida"

Rafa Nadal, sobre su nueva rutina: "Me levanto cada día a las 7 de la mañana y entreno a las 8:30. Nunca he sido muy estricto con la comida"

Alcaraz se estrella en Indian Wells frente al mejor Medvedev

Alcaraz se estrella en Indian Wells frente al mejor Medvedev

DIRECTO | Los corredores ya recorren las calles de Barcelona en el Maratón más multitudinario

DIRECTO | Los corredores ya recorren las calles de Barcelona en el Maratón más multitudinario

La F1 cancela las carreras de Bahréin y Arabia Saudí "por la situación actual en Oriente Próximo"

La F1 cancela las carreras de Bahréin y Arabia Saudí "por la situación actual en Oriente Próximo"

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou

Así hemos vivido el Real Madrid - Elche de 28ª jornada de LaLiga

Así hemos vivido el Real Madrid - Elche de 28ª jornada de LaLiga

Los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí no se disputarán en abril por la guerra de Irán

Los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí no se disputarán en abril por la guerra de Irán

Francia gana un Seis Naciones caótico e Irlanda conquista la Triple Corona

Francia gana un Seis Naciones caótico e Irlanda conquista la Triple Corona