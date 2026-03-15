Maratón Barcelona 2026, hoy en directo: participantes, recorrido y quién va ganando

32.000 corredores, más que nunca, desafían este domingo los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona, recorriendo las calles de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera. Una edición de récord e internacional, en la que el 63% de los corredores provienen de 120 países, el 46% son menores de 35 años y la participación femenina llega al 23%. El keniano nacionalizado turco Kaan Kigen y las etíopes Zeneiba Yimer y Fotyen Tesfay parten como favoritos para la victoria.

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Un circuito céntrico, monumental y rápido El circuito del Maratón de Barcelona mantiene un desnivel positivo "muy equilibrado" de 132 metros, con 39 curvas y largas rectas en vías como Gran Vía, Aragón y, especialmente, la calle Valencia, que ofrece una recta de 5 km. El cambio de trazado que se produjo en 2024 motivado por las obras, "ha sido todo un acierto", expresó el director de la carrera Cristian Llorens, ya que combina "perfección, rapidez y atractivo turístico".

Empieza el Maratón de Barcelona El Maratón de Barcelona acaba de dar el pistoletazo de salida para los corredores élite. El keniano nacionalizado turco Kaan Kigen y la etíope Fotyen Tesfay son los favoritos para llevarse el triunfo. Tesfay debuta en la distancia, pero tiene una fantástica marca de 1:03:21 en media maratón, conseguida en Valencia.

Accesos especiales durante el maratón El consistorio ha informado de que se habilitarán itinerarios específicos para garantizar el acceso al Banc de Sang i Teixits, en Passeig de Taulat, principalmente mediante la salida 23 de la B-10 Ronda Litoral; así como al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, con rutas alternativas a través de la B-10 y el entorno de Avinguda d’Icària.

Transporte público afectado El evento también provocará desvíos o limitaciones en varias líneas de autobús de TMB. Desde el ayuntamiento recomiendan consultar las incidencias en la web oficial de Transports Metropolitans de Barcelona. Debido a la magnitud de la afectación, entre las 6.30 y las 15.00 horas se recomienda utilizar el metro para desplazarse por la ciudad. Por su parte, las líneas del Trambesòs también sufrirán cortes durante la mañana del domingo: 07.45 h: interrupción total de T4, T5 y T6 entre Glòries y Ciutadella

interrupción total de entre y 12.00 h: restablecimiento parcial de la T4 entre Glòries y Verdaguer

restablecimiento parcial de la entre Glòries y 14.45 h: restablecimiento total de la T4

restablecimiento total de la 15.30 h: restablecimiento de las líneas T5 y T6

Calles cerradas durante la carrera Durante el paso de los corredores (de 7.30 a 15.30 h) quedará prohibido circular en todo el circuito y en numerosas vías cercanas, entre ellas: Carrer de València , entre Avinguda Diagonal y Carrer Dos de Maig

, entre y Avinguda de Roma

Carrer d’Aragó

Carrer de Muntaner

Passeig de Sant Joan

Rambla del Poblenou

Carrer de la Marina También habrá restricciones en amplias áreas de Sant Martí, el litoral y los paseos marítimos como el Passeig Marítim de la Nova Icària y el Passeig Marítim del Bogatell. Además, la calle Bergara permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6.00 y las 15.30 horas.

Cortes de tráfico el domingo 15 de marzo Durante esta mañana el tráfico está restringido en las vías del circuito hasta que haya pasado el último participante. Estos son los cortes, con todo el recorrido cerrado: Plaça de Catalunya (calzadas montaña, Besòs y Llobregat)

(calzadas montaña, Besòs y Llobregat) Ronda de la Universitat , entre Rambla de Catalunya y Carrer de Balmes

, entre y Plaça d’Urquinaona (calzadas central y montaña)

(calzadas central y montaña) Ronda de Sant Pere, entre Carrer de Pau Claris y Plaça de Catalunya Cuando el grupo de corredores haya pasado por el centro, se reabrirá el lateral Besòs del Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya y Carrer de Casp. El tráfico permanecerá restringido en las calles del circuito entre las 7.30 y las 15.30 horas.

La carrera empieza en menos de 15 minutos El pistoletazo de salida del Maratón de Barcelona se dará en menos de 15 minutos, a las 8:30h, para los corredores de élite. Después, progresivamente irán saliendo los corredores populares organizados por cajones.

Circuito totalmente urbano La carrera arrancará a las 8:30 h en el Paseo de Gràcia, entre la Gran Vía y la Plaza de Catalunya, y la meta estará en el Paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf. Los corredores recorrerán 42 kilómetros por toda la ciudad, disfrutando de un trazado más céntrico que pasará por algunos e los monumentos más icónicos de Barcelona. El circuito es totalmente urbano y está diseñado para que los corredores disfruten de la ciudad mientras corren. Algunos de los puntos destacados por los que pasarán son la Sagrada Familia, la Torre Glòries, el Monumento a Colón, la Casa Batlló o la Pedrera. Además, varios kilómetros del recorrido transcurrirán junto al mar. La previsión es que el último corredor cruce la meta poco antes de las 16:00 h.