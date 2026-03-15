Maratón Barcelona 2026: ganadores, clasificación y resultados

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Jordi Grífol

Jordi Grífol

Barcelona
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32.000 corredores, más que nunca, desafían este domingo los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona, recorriendo las calles de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera. Una edición de récord e internacional, en la que el 63% de los corredores provienen de 120 países, el 46% son menores de 35 años y la participación femenina llega al 23%.

Siga en EL PERIÓDICO la última hora del Maratón de Barcelona 2026.

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