Maratón Barcelona 2026: ganadores, clasificación y resultados

Carolina Robles y Ricardo Rosado, campeones de España

Dentro de la Zurich Marató se celebró el Campeonato de España de maratón, con Carolina Robles, que partía con el objetivo de lograr la mínima para el Campeonato de Europa de Birmingham (2:27:00), proclamándose campeona en su estreno en la distancia al ser la primera española y sexta en la clasificación general femenina con una marca de 2:24:58.

La sevillana se marchó en solitario desde el comienzo, pasando en 1:12:28 el medio maratón, manteniendo un ritmo muy constante en torno a 3:25 por kilómetro. Finalmente, cruzó la meta con la tercera mejor marca de una española en un Campeonato de España de maratón solo por detrás de los 2:24:40 de Esther Navarrete y los 2:24:57 de Meritxell Soler en 2024. Además, es la segunda mejor debutante española de la historia en la distancia, únicamente por detrás del 2:24:40 logrado por Navarrete en Sevilla 2024.

Fabiana Lafuente, subcampeona de España absoluta de maratón en 2017, finalizó en el segundo puesto (2:36:43), y Esther Ramos, concluyó tercera (2:40:00).