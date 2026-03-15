Maratón Barcelona 2026: ganadores, clasificación y resultados

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42,195 kilómetros
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32.000 corredores, más que nunca, desafían este domingo los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona, recorriendo las calles de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Sagrada Família, la Casa Batlló y La Pedrera. Una edición de récord e internacional, en la que el 63% de los corredores provienen de 120 países, el 46% son menores de 35 años y la participación femenina llega al 23%.
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Carolina Robles y Ricardo Rosado, campeones de España
Dentro de la Zurich Marató se celebró el Campeonato de España de maratón, con Carolina Robles, que partía con el objetivo de lograr la mínima para el Campeonato de Europa de Birmingham (2:27:00), proclamándose campeona en su estreno en la distancia al ser la primera española y sexta en la clasificación general femenina con una marca de 2:24:58.
La sevillana se marchó en solitario desde el comienzo, pasando en 1:12:28 el medio maratón, manteniendo un ritmo muy constante en torno a 3:25 por kilómetro. Finalmente, cruzó la meta con la tercera mejor marca de una española en un Campeonato de España de maratón solo por detrás de los 2:24:40 de Esther Navarrete y los 2:24:57 de Meritxell Soler en 2024. Además, es la segunda mejor debutante española de la historia en la distancia, únicamente por detrás del 2:24:40 logrado por Navarrete en Sevilla 2024.
Fabiana Lafuente, subcampeona de España absoluta de maratón en 2017, finalizó en el segundo puesto (2:36:43), y Esther Ramos, concluyó tercera (2:40:00).
La etíope Fotyen Tesfay roza el récord del mundo femenino en su apoteósico debut en el Maratón de Barcelona
Fotyen Tesfay, oriunda de la región etíope de Tigray, tierra de montañas y guerras olvidadas, se enfrentaba en Barcelona a su primer maratón y, osada ella, decidió atacar el récord del mundo femenino que Ruth Chepngetich, atleta suspendida por dopaje, logró en Chicago en 2024 (2h 09min 56s). Tesfay llegaba con la tercera mejor marca mundial en medio maratón, sí, pero no había afrontado aún los 42,195 kilómetros en competición. Por eso parecía una locura, casi suicida, el ritmo que iba aumentando tras superar los 30 kilómetros. Acabó sufriendo en unos últimos kilómetros agónicos la ya mejor debutante de la historia de la distancia, que finalmente se quedó a las puertas del récord mundial aunque se convierte en la segunda mejor maratoniana de la historia con un tiempo de 2h 10min 49s.
La etíope Fotyen Tesfay gana y roza el récord del mundo en su debut
Fotyen Tesfay es la vencedora del Maratón de Barcelona con un tiempo estratosférico, 2h 10min 49s, rozando el récord del mundo de la sancionada Ruth Chepngetich; convertida en la debutante más rápida de la historia y la segunda maratoniana más rápida del mundo.
Abel Chelangat, vencedor del Maratón de Barcelona
El ugandés Abel Chelangat, ganador del Maratón de Barcelona con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 59 segundos. En segunda posición, Patrick Mosin; tercero Korir.
Tesfay completa los 30 kilómetros
Fotyen Tesfay, al paso por el kilómetro 30, está rompiendo todas las previsiones y está 30 segundos por debajo del récord mundial que ostenta Ruth Chepngetich, atleta suspendida por dopaje, que completó el maratón de Chicago en 2:09:56.
La liebre masculina, a por la victoria
Vincent Kipkorir Kigen, liebre de los corredores masculina, ha decidido irse solo a por la victoria, alejándose del grupo que encabezaba el maratón.
Fotyen Tesfay, liderando con un gran tiempo
La líder femenina, Tesfay, ha completado la media en 1:05:03, un tiempo fantástico casi cinco minutos que el récord de la prueba.
Los líderes completan el medio maratón
La cabeza de carrera masculina ya ha completado los primeros 21 kilómetros en un tiempo de 1h 02 min 57s.
Tesfay rebasa los 10 kilómetros en 31:03 minutos
Tesfay mantiene su fuerte ritmo, con sus perseguidoras a poco más de un minuto al paso por los 10 kilómetros, que ha rebasado en 31:03 minutos; más de dos minutos menos que el ritmo que impuso la plusmarquista de la prueba el año pasado.
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