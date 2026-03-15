Mañana de elecciones en el Barça: los socios acuden a la llamada de Laporta y Font, quien votó primero a pesar de llegar dos horas más tarde que su rival

La mañana fue para Joan Laporta. Acompañado de una amplia comitiva, llegó el expresidente a pocos minutos de que se abriera el periodo para votar en el Spotify Camp Nou. Hacía escasos minutos que el maratón de Barcelona había arrancado para dar inicio a una gran jornada en la ciudad condal: día de elecciones presidenciales en el Barça y partido de liga contra el Sevilla con estreno del Gol Nord incluido, además de la grada de animación. 62.000 aficionados y 114.504 socios llamados a la gran cita del domingo, que en sus primeras horas tuvo como protagonista al candidato que busca repetir mandato después de hacerlo entre 2003 y 2010.

A las nueve de la mañana entraron los primeros socios y no tardó en aparecer Joan Laporta, quien se esperó para votar hasta prácticamente la una y media, pero aprovechó todo este tiempo para darse un paseo por las instalaciones, someterse a su ya habitual baño de masas y acompañar a varias personalidades en el acto de introducir la papeleta en la urna. El primero fue Sergio Busquets, el excapitán del Barça que se retiró el pasado verano como jugador de Inter Miami, y quien se marchó sin declarar nada sobre su gran amigo Leo Messi, a quien se le espera en Can Barça después de no jugar por la madrugada en Estados Unidos.

Entre la comitiva de Laporta surgió la figura de Alejandro Echevarría, el polémico excuñado sin cargo en el club pero con más poder que nadie y que tanto dio que hablar en el cara a cara con Victor Font. El otro candidato precisamente llegó casi dos horás más tarde respecto a su contrincante, haciendo cola como un socio más, pero respaldado por gritos de “president, president”, al igual que Laporta, una hora más tarde, después de acudir al funeral de Enric Reyna, quien ejerció brevemente como expresidente azulgrana en 2003, el año en que Laporta ganó sus primeras elecciones.

Los votos de la junta

Si bien Font votó primero, Laporta hizo campaña desde el inicio. Además de Busquets y posteriormente los miembros de su junta como Rafa Yuste, Deco y Bojan, también acompañó a la viuda de Johan Cruyff, Danny, o a personalidades como el expresident Jordi Pujol. “El resultado de la votación seguramente nos hará volver por la puerta grande”, dijo Laporta después de votar y acompañar a otras figuras destacadas como Valero Rivera, exentrenador del Barça de balonmano, que viajó desde Qatar, Josep Cubells, directivo responsable de la sección de baloncesto, Juan Carlos Navarro y Dídac Plana, capitán del equipo de fútbol sala. Quien no recibió el apoyo de Laporta fue Josep Maria Bartomeu, quien fuera presidente entre 2014 y 2020, quien se hizo hueco entre las 110 mesas electorales y los centenares de aficionados que se resistían a insultarlo.

Pasadas las 10 de la mañana seguía sin haber rastro de los jugadores del primer equipo del Barça, pues se confirmó que estos lo harían después del encuentro. Al mismo tiempo que el ugandés Abel Chelangat cruzaba la línea de meta en la maratón de Barcelona con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 59 segundos, la entrada a la carpa del Camp Nou empezaba a colapsar. El Barça no había facilitado aparcamiento para los socios, invitados a usar el transporte público por el club y que desfilaban en mayor cantidad a medida que avanzaba la jornada matutina. Los únicos que podían llegar en coche eran los VIPs, como fue el caso de Busquets, quien dejó su sitio a Sergio Lozano, el delantero de fútbol sala. Audie Norris, el actual embajador del club y exjugador de baloncesto, acudió a las 11 de la mañana después de ser víctima de un intento de atraco hace un mes.

Aitana Bonmatí fue la primera jugadora del femenino en votar, también acompañada de Joan Laporta. La tres veces ganadora del balón de oro ejerció su derecho a voto en las novenas elecciones con sufragio universal, las décimo quintas en la historia del Barça. En la sucesión de personalidades apareció Ter Stegen, actualmente cedido y lesionado en el Girona, aunque se quedó sin votar tras no constar en la lista del censo. Quien sí participó de forma exitosa fue Xavi Hernández, introduciendo la papeleta con el nombre de Víctor Font cuando el reloj del Camp Nou marcaba las 12:30.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que estas elecciones no afectan solo al fútbol, sino a todas las secciones deportivas del FC Barcelona. En el Basket, el estadounidense Kevin Punter fue el primer miembro de la plantilla que dirige Xavi Pascual en votar. El entrenador catalan, que regresó con la temporada empezada, le sucedió al igual que Roger Grimau, quien fue entrenador de la sección en la temporada 2023/24, también madrugó para ejercer su voto. A las 14h la participación ya llegaba al 20% del censo total, lo que representaba a más de 21.000 votantes.