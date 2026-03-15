Laporta en todas partes: de Busquets y Aitana a los botes con el primer equipo

El día fue para Joan Laporta, que sólo se tomó el agradecido entremés del partido ante el Sevilla –sentado en un córner, muy cerca de la prensa–para alejarse de la carpa de votación. Allí se pasó el día, entre la mesa 011 y la puerta, acompañado de su amplia comitiva. Y aprovechó todos y cada uno de los momentos clave para acompañar a los votantes más ilustres. Desde el excapitán Sergio Busquets hasta la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí. Desde el expresident de la Generalitat Jordi Pujol hasta Danny Cruyff, viuda de Johan. Desde los futbolistas del primer equipo, con quienes saltó de lo lindo, hasta Deco y Flick, sus grandes bazas. Laporta estuvo en todas partes.

Madrugó Laporta, que llegó antes de que se abriera la votación . Hacía escasos minutos que el maratón de Barcelona había arrancado para dar inicio a una gran jornada: día de elecciones presidenciales en el Barça y partido de Liga contra el Sevilla con estreno del Gol Nord incluido, además de la grada de animación. 56.483 espectadores en el estadio y 114.504 socios llamados a la cita.

Joan Laporta con Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. / Enric Fontcuberta / Efe

No tardó en aparecer Joan Laporta, quien, sin embargo, esperó para votar hasta prácticamente la una y media de la tarde. Pero aprovechó todo este tiempo para darse un paseo por las instalaciones, someterse a su ya habitual baño de masas y acompañar a varias personalidades en el acto de introducir la papeleta en la urna. El primero fue Sergio Busquets, el excapitán del Barça que se retiró el pasado verano como jugador de Inter Miami, y quien se marchó sin declarar nada sobre su gran amigo Leo Messi, ausente en la jornada para pesar de Víctor Font, quien apenas asomó por la carpa.

Joan Laporta junto a Sergio Busquets, en la carpa electoral. / Albert Armengol/Candidatura Joan Laporta

Entre la comitiva de Laporta destacó la figura de Alejandro Echevarría, a quien Font acusó de haber sido el artífice de que Busquets apareciera con el mandatario.

Font, por cierto, llegó casi dos horás más tarde respecto que su contrincante, haciendo cola como un socio más, pero respaldado por algunos gritos de «president, president», al igual que Laporta, una hora más tarde, después de acudir al funeral del expresidente Enric Reyna.

Aitana Bonmatí acude a abrazar a Joan Laporta. / Albert Armengol/Candidatura Joan Laporta

Si bien Font votó primero, Laporta hizo campaña desde el inicio. «El resultado de la votación seguramente nos hará volver por la puerta grande», dijo Laporta después de votar y acompañar a otras figuras destacadas como Valero Rivera, exentrenador del Dream Team del Barça de balonmano, que viajó desde Qatar; Josep Cubells, directivo responsable de la sección de baloncesto y secretario de la junta; Juan Carlos Navarro, manager del baloncesto, y Dídac Plana, capitán del equipo de fútbol sala. El que no recibió el apoyo de Laporta fue Josep Maria Bartomeu, quien fuera presidente entre 2014 y 2020, que se hizo hueco entre las 110 mesas electorales y los centenares de aficionados que se resistían a insultarlo.

ELECCIONES FC BARCELONA 2026. FOTO: DANI BARBEITO / Valentí Enrich / SPO

Audie Norris, el actual embajador del club y exjugador de baloncesto, acudió a las 11 de la mañana. Norris también dejó claro que votaría por Laporta. Xavi Pascual, técnico del equipo de básquet, también asomó. Aitana Bonmatí fue la primera jugadora del femenino en acudir a la urna, también acompañada por Laporta.

En la sucesión de personalidades destacó el excapitán azulgrana Marc André ter Steten, lesionado y cedido al Girona, que no pudo votar porque no aparecía en el censo.

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Quien sí participó fue Xavi Hernández, uno de los protagonistas de esta campaña tras sus críticas a Joan Laporta. Introdujo la papeleta con el nombre de Víctor Font, aunque éste no le acompañó cuando el reloj del Camp Nou marcaba las 12.30 h. Extrañó. No tanto los botes de Laporta con los jugadores del primer equipo de fútbol, con presencia imponente de los jugadores de La Masia. Ya se sabía ganador aun sin haber comenzado el escrutinio.