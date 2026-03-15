Laporta echa mano de Lamine Yamal ‘porsiaca’

Van con todo. A lo mejor, tal vez, quién sabe, no lo tienen tan claro como parece o, simplemente, quieren arrasar. Utilizaron la figura de Lamine Yamal, la estrella del equipo, para pedir el voto para Joan Laporta.

¿Se quiere demostrar que estamos ante el auténtico ‘ser superior’? Como los que no cobran, no sé, Puyol, Iniesta, Piqué… no me dan bola, hagamos que los que cobran (de mí) se pongan la camiseta y salten al campo (electoral) para cerrar la goleada.

Joan Laporta empezó preparando macarrones para todos y ha terminado echando mano del ídolo culé para reforzar algo que todo el mundo ha podido comprobar durante esta campaña ‘low cost': él nunca ha necesitado programa para ganar, lo tuvo en 2021 y no lo cumplió y, ahora, ha preferido echar mano de Hansi Flick, que se ha portado estupendamente bien y, finalmente, ‘porsiaca’ que dicen los modernos, saca al ‘niño de oro’ para reforzar su programa, que no es otro que el fútbol.

Ni que decir tiene que esta misma mañana cuando alguien le comente ¡pero qué es este descaro!, dirá que él no sabe nada, que son cosas de Lamine Yamal o de la familia que se ha quedado en el club, que le quiere agradecer la felicidad que les ha proporcionado.

No ya la campaña, los últimos años de mandato, le han demostrado a Laporta que nada, absolutamente nada, le penaliza. Ni mentir sobre la posibilidad (bueno, él lo dio por cierto) de renovar a Leo Messi, ni necesitar amiguetes riquísimos para presentar el aval ni, por supuesto, que ISL, un patrocinador, prestase 350.000 euros a los directivos para pagar los intereses del aval o que su mano derecha, Ferran Olivé, le imitase en la mentira y dijese que Orange fue quien les sugirió contratar a la fantasmal New Era Visionary Group. Del ‘caso Limak’, ya ni hablamos.

En el Barça que hoy elige viejo o nuevo presidente, pueden ocurrir cosas tan esperpénticas como que la estrella del equipo pida el voto para su presidente pocas horas antes de la votación.

Nadie se extraña en el seno de la candidatura del expresidente. Nadie se extraña en el seno del club. Y, por descontado y aún más grave, nadie se extraña en casa de los Lamine Yamal.

A todo el mundo le parece lo más normal del mundo que, de pronto, Lamine Yamal aparezca en las redes y pida el voto para el presidente saliente. Repito, entre los ídolos que no cobran, solo Eto'o se ha pronunciado a favor de Laporta. Entre los que cobran, desde Flick hasta Lamine Yamal, han pedido el voto para el presidente saliente.

Foto publicada por Lamine Yamal, en sus redes. / INSTAGRAM LAMINE YAMAL

Pero en la necesidad de renovar la presidencia, Laporta no solo ha echado mano de Lamine Yamal también ha tratado de desprestigiar a Jaume Guardiola, mano derecha de Víctor Font, asegurando, afirmando, no una sino varias veces, que había hundido al Banc de Sabadell.

César González-Bueno, CEO del banco catalán, ha replicado diciendo que la gestión de Guardiola fue “excelente”, favoreciendo el crecimiento de la entidad y ayudando a la integración de otras compañías. “Y todo ello”, termina señalando el alto ejecutivo del Banc de Sabadell, “a pesar de varias crisis como la inmobiliaria, la de los tipos de interés negativos y, por último, la del Covid-19”.

Todo, todo, lo que ha escenificado Laporta en esta campaña, que ha terminado intentando desprestigiar al hombre fuerte del rival y echando mano, descaradamente, del ídolo azulgrana, se adapta a las mil maravillas a la trilogía defendida por el abogado de Donald Trump, Roy Coh, en la película ‘El Aprendiz’.

Noticias relacionadas

Primero, ataca siempre, ataca, ataca. Segundo, niégalo todo, incluso la evidencia. Ni un paso atrás. Y, tercero, nunca aceptes la derrota, considérate siempre ganador.