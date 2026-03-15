LA CONTRACRÓNICA AZULGRANA
El Camp Nou se rinde a Gavi en su regreso: "Ha sido muy duro, lo he pasado muy mal"
El centrocampista disputa 10 minutos después de casi siete meses de baja por lesión y Araujo le entrega el brazalete de capitán el día en que debuta como titular Xavi Espart
La crónica del Barça-Sevilla: Cancelo desequilibra y Raphinha decide con Lamine de suplente
Empezó el partido con la novedad como titular de Xavi Espart y culminó con el feliz regreso de Gavi después de casi siete meses de baja.
Empezó el enfrentamiento contra el Sevilla con un cuarto lateral derecho en cuatro partidos y acabó con el joven centrocampista andaluz sintiéndose de nuevo futbolista y sintiéndose otra vez querido. El Camp Nou le ovacionó como a un hijo que regresa a casa después de una larga ausencia y Ronald Araujo le regaló el brazalete de capitán por un rato. Fue consecuencia de una charla entre Raphinha y el uruguayo, los capitanes.
Apenas tocó unos balones, nada trascendente, pero esos 10 minutos le sentaron de gloria después de un nuevo ostracismo. Pasó un año aparcado por una lesión en la rodilla que se hizo con la selección española. Volvió y esta temporada sufrió otro mazazo que le obligó a someterse a una artroscopia. De nuevo a pasar por una recuperación.
"Ha sido muy duro, mucho más duro que la otra vez, lo he pasado bastante mal. El proceso ha sido más doloroso, me ha costado más el día a día", confesó Gavi, de 21 años, al concluir el encuentro. Le buscaron sus compañeros, quisieron todos abrazarse a él. Sabían de ese amargo proceso. "Esperábamos hace mucho tiempo este momento. Es un guerrero y poder contar con él para nosotros es algo muy especial", dijo Raphinha, autor de un hat trick.
Agradecimiento a Flick
Llevaba tiempo esperando este retorno. "La sensación con el Camp Nou es única, con toda mi gente, con mis compañeros... Ha sido un retorno parecido a la otra vez, con el mismo rival", señaló.
Gavi agradeció el acompañamiento que le ha hecho Hansi Flick. "Ha estado siempre conmigo, como un padre, le estoy muy agradecido. Siempre ha confiado en mí, estoy muy feliz con él, y yo trato de devolverle la confianza, ojalá esté con nosotros muchos años".
Flick, en la rueda de prensa, celebró el retorno. "Para él es un paso en la dirección correcta. Gracias al equipo médico que ha hecho un gran trabajo. No sé si podrá jugar el próximo miércoles o el domingo, pero era la situación adecuada con el marcador a favor y lo ha hecho bien, como lo hace en los entrenamientos. Todo el mundo en el Barça está contento”, dijo.
El pequeño centrocampista avisó de que su juego no va a cambiar. "Voy a ser siempre igual, soy así desde que nací, es mi manera de competir, lo di todo por mi club y lo voy a dar todo en mi vida por el Barça", sentenció.
Comparación con Lahm
Una sensación igualmente eufórica debió sentir Xavi Espart, futbolista de la generación del 2007, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, que jugó como titular por primera vez después de cinco minutos muy eficaces ante el Newcastle en Champions.
Espart es un centrocampista reconvertido en lateral, de 1,75 de altura, que cumplió sin más. Es el cuarto lateral derecho en los últimos cuatro partidos, después de Koundé (Atlético), Eric Garcia (Athletic) y Araujo (Newcastle).
Es un año más joven que Hèctor Fort, hoy cedido al Elche y en este último mercado de invierno tuvo ofertas para salir del FC Barcelona. El club prefirió quedárselo al ser del gusto de Flick, que en una rueda de prensa le comparó con Philip Lahm, un lateral en su caso reconvertido en centrocampista. Palabras mayores.
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