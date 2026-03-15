Un Espanyol lleno de "impotencia" estalla por los arbitrajes: "No lloramos, somos un club fundador de LaLiga y merecemos respeto"

En cada jornada hay llantos y lamentos de muchos clubs que se sienten perjudicados por los árbitros. Es un clásico del fútbol, pero cuando los agravios se repiten de forma continuada y sin ningún sentido, es lógico alzar la voz y expresar la indignación. El Espanyol se encuentra en esa situación. El robo sufrido en Palma ante el Mallorca se añade a una larga lista de episodios lamentables, como los vividos ante el Girona y en Mestalla. La paciencia se acaba.

"Tenemos un gran sentimiento de impotencia viendo lo que está pasando en ya demasiadas semanas. Nuestros futbolistas han dicho basta. Los criterios arbitrales nunca acaban siendo favorables al Espanyol. Hubo una imagen muy clara, con una lupa, que indicó que había falta en la acción que acabó en el 1-1", apuntó este domingo Xavi Andreu, director de relaciones institucionales, que ejerció como portavoz de la indignación blanquiazul.

"Menos puntos de los que debería"

"Todos tenemos la obligación de mantener un nivel en LaLiga porque es de las más importantes del mundo, pero cada semana hay demasiados problemas arbitrales y hay muchos clubs que no están conformes. El Espanyol tiene menos puntos de los que debería", agregó Andreu. La entidad perica pedirá explicaciones a la federación española y el Comité Técnico de Árbitros para que revise bien todo lo ocurrido: "Enviaremos una carta para encontrar una respuesta concreta".

Hubo varias decisiones polémicas en el duelo de Son Moix, pero la más grave se dio en la acción del 1-1 marcado por Pablo Torre. Las imágenes dejaron claro que hubo una falta previa de Samú sobre Urko. El VAR cumplió su misión y avisó a De Burgos Bengoetxea, que mantuvo el gol ante la incredulidad blanquiazul.

"Una agonía"

"El árbitro nos ha dicho que no señala falta porque no ve nítidamente qué ha pasado. Hay mucha impotencia. Se nos puede acusar de que salimos a llorar, pero no. Salimos a defender los intereses de un club fundador de LaLiga como es el Espanyol y pedimos respeto. Es una realidad que los arbitrajes no están perjudicando", remarcó Xavi Andreu, molesto por la "agonía" que vive cada semana su equipo.

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El mensaje del club llegó minutos después de la valoración de Manolo González, muy molesto por la acción "clamorosa" del empate. "Son imágenes que ha visto todo el mundo. Los del Mallorca dirán que es gol y el resto de España dirá que es falta. Ya no soy un niño pequeño y ya no quiero que me expliquen historias", aseguró el técnico perico, que pidió una reflexión al estamento arbitral: "Igual que yo, como entrenador, la cago e intento reconocerlo, es un momento de hacer autocrítica para todos".