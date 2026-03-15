El Espanyol palma con escándalo y prolonga su gafe: "Ya van muchos partidos con cosas extrañas"

Una jornada más y el Espanyol sigue sin ganar en 2026. En Mallorca tenía una buena ocasión para salir de la espiral negativa, pero topó con demasiados elementos. Jugó contra el rival y el árbitro, que facilitó la victoria local. Pickel adelantó a los pericos en la primera mitad, pero fue expulsado en el inicio de la segunda por una dura entrada que dio alas al equipo de Martín Demichelis. De Burgos Bengoetxea echó otra mano al obviar una falta previa en el tanto del empate de Pablo Torre. Samú Costa selló el desastre perico y sacó del descenso a los isleños.

Once jornadas sin ganar y 4 puntos de 33 es el resumen en 2026 del Espanyol, un equipo que se parece cada vez más al de Ernesto Valverde en la temporada 2007-08. Aquel conjunto acabó la primera vuelta en puestos de Champions con 36 puntos y finalizó el 12º con solo 12 puntos más en la segunda. Va por el mismo camino, o peor, el conjunto de Manolo González, que sigue encadenando desgracias.

Triple ocasión

Apostó de inicio el técnico por una doble novedad respecto al duelo ante el Oviedo. Pickel y Edu Expósito, sancionado contra los asturianos, suplieron a Pol Lozano y Ngonge en busca de más control y energía en la sala de máquinas. Logró ese equilibrio de fuerzas Manolo y el duelo transcurrió sin sobresaltos hasta el minuto 25, cuando el cuadro perico sobrevivió de milagro en una triple ocasión del Mallorca. Mucho tuvo que ver también Dmitrovic, que se agigantó en dos ocasiones de Joseph y una de Valjent.

Demichelis y Manolo González, durante el partido de este domingo en Palma de Mallorca. / CATI CLADERA / EFE

Solventado ese momento crítico, el cuadro catalán mostró su mejor versión y Kike García se erigió nuevamente en el referente total del ataque. El obrero de gol, siempre solvente y admirable a sus 36 años, remató de maravilla tras asistencia de Dolan, pero el gol se anuló por fuera de juego a la media hora de juego. Lástima que el extremo inglés no reparara un pelín antes en el desmarque del ariete. Su definición merecía el tanto.

Pickel, seguido por Terrats, celebra su gol ante el Mallorca. / CATI CLADERA / EFE

No bajó el pistón el veterano punta, que volvió a acariciar el gol con un disparo a la media vuelta y un cabezazo. En ambos intentos topó con Leo Franco, muy inspirado bajo palos hasta que Pickel, ubicado este domingo en la mediapunta, encontró la fórmula perfecta para batirlo. El centrocampista suizo con nacionalidad congoleña superó al meta con un remate con el exterior del pie izquierdo, un recurso estelar tras otro pase filtrado de Dolan (m. 36).

Expulsión y robo

Pintaba de maravilla el guion para el Espanyol hasta que Pickel manchó su partido con una entrada tan dura como innecesaria sobre Mascarell. De Burgos Bengoetxea le mostró amarilla, pero el VAR intervino y acabó echándolo con justicia (m. 53). Manolo recompuso el once ubicando a Rubio por Expósito. Tres centrales y más cemento para resistir con más de media hora por delante.

Las desgracias continuaron y Pablo Torre puso las tablas con un disparo afortunado con doble rebote en Cabrera y Rubio que despistó a Dmitrovic. El VAR avisó al árbitro y parecía obvio que anularía el gol por una falta previa sobre Urko, pero no fue así. Tras una revisión eterna, De Burgos siguió firme en una decisión lamentable y surrealista que condicionó todo.

Noticias relacionadas

Con un Espanyol atrincherado y herido, era cuestión de tiempo que acabara cayendo el segundo. Los blanquiazules jugaron contra 12 y Samú certificó el drama perico en el crepúsculo del duelo. "Ya van muchos partidos con cosas extrañas. Vamos a decirlo así. Yo me creo lo que veo y todos habéis visto lo que ha pasado. No hay mucho más que decir. Ya estoy de los criterios un poco harto", resumió Manolo.