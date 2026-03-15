España cierra su 'semana horribilis' con un bronce decepcionante ante Rumanía: "Con esto no nos llega"

España consiguió el bronce en el Rugby Europe Championship con una victoria poco ilusionante (29-23) ante una Rumanía venida a menos que estuvo desde el minuto 15 con un jugador menos por una tarjeta roja. España parece haberse quedado en Lisboa, donde cayeron en semifinales la pasada semana perdiendo la oportunidad de meterse en la final en Leganés, por lo que han terminado jugando la final de consolación.

Los rumanos salieron claramente más implicados en el partido y se colocaron (11-0) imponiendo su juego físico sobre unos Leones muy desdibujados en el inicio del choque. La expulsión del 8 rumano permitió a España aterrizar en el partido y comenzó a manejar más balón, cosa que no logró concretar en el marcador. Antes del descanso Lucien Richardis pasó un golpe para dejar el marcador en (14-3). Bouza debió leer la cartilla a los suyos en el vestuario, pero España no subió las marchas. Aún tardó Laforga en rentabilizar la superioridad con un ensayo por fuera que acercó a los españoles (14-10) ante una Rumanía castigada por el calor y la inferioridad. Fue Álex Saleta quien puso a los de Bouza por delante con un ensayo rompiendo la castigada defensa de los Robles. Los rumanos se aferraron a los golpes, que les permitió acercarse en el marcador (24-20) ante la indolencia española. El ensayo final de Carmona sentencia el choque y otro golpe colocó el (29-23) final que otorga a España un bronce que sabe a poco.

España concluye así un REC decepcionante en el que dejó muchas ante Suiza, en la primera parte, y Países Bajos, en la segunda. Malos augurios que se concretaron con la derrota en Lisboa ante los Lobos. Pero peor que el tropiezo fue la gestión que ha realizado la Federación Española de la derrota con un comunicado delirante que ha enrarecido el ambiente en el rugby español y, sobre todo, alrededor de una selección que ha decepcionado cuando ha tenido que dar la cara en la competición.

Bouza: "No entramos bien al partido"

No jugar la final de las Finales organizadas en Leganés ha supuesto también un fiasco en la asistencia esperada, lo que no ayuda a la FER a recaudar un dinero muy necesario que no termina de llegar ni de patrocinadores ni de espónsors. Las malas sensaciones del partido ante los rumanos, pese al triunfo, eran confirmadas por el seleccionador: "No entramos bien al partido. La roja nos ayudó, pero aun así seguimos cometiendo errores similares a los que tuvimos contra Portugal, sobre todo en la zona de definición. Tuvimos jugadas claras que podían haber sido más 14 puntos y terminaron siendo intercepciones. Son situaciones que tenemos que seguir corrigiendo". Y terminó confirmando que "era muy importante ganar desde lo anímico. Con esto no nos llega para el Mundial".

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Ahora toca esperar cómo gestionan desde Ferraz este mal mes de marzo en lo deportivo y la pobre asistencia de público a Leganés en las finales, donde no se llegó a los 5.000 espectadores. Lo que además deja en evidencia las posibilidades de organizar un Mundial de rugby en España en 2035, objetivo que se ha puesto la Federación que preside Juan Carlos Martín 'Hansen'. Días complicados en una Federación que ha incendiado el panorama con su deficiente gestión de la derrota de Lisboa y el posterior comunicado, que el mismo seleccionador admitió que no habría hecho público si le hubieran preguntado a él. Nadie ha entendido su publicación. Ni los jugadores, ni el seleccionador, ni la prensa, ni los aficionados.