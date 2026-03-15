Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou

Suman un total de 114.504 los socios llamados a las urnas y son solo dos los candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente.

De esos 114.504 barcelonistas que conforman el censo electoral, un total de 86.646 son socios y el resto (27.858) son socias, y todos serán igual de importantes para decidir el futuro del club, en las decimoquintas elecciones presidenciales --en las que se elige a toda la Junta Directiva-- y las novenas con sufragio universal, desde las primeras en 1978 hasta las de este domingo.

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En este directo te iremos contando las últimas noticias y detalles de interés sobre la jornada electoral de este domingo.

Francisco Cabezas Datos de participación Informa el FC Barcelona de las horas en que el secretario de la junta, Josep Cubells, informará en el Auditori 1899 sobre la participación en este día de votación. 11.00 horas 13.30 horas 17.00 horas 20.00 horas Las urnas se cerrarán a las 21.00 horas y el resultado se conocerá esta misma noche.

Joan Laporta cerró su campaña cargando contra Víctor Font: "Estás desacreditado para ser presidente" Laporta cerró el viernes su campaña electoral en La Pedrera con un discurso centrado en pedir la continuidad de su proyecto pero, sobre todo, cargando duramente contra su rival en las elecciones, Víctor Font, al que acusó de haber protagonizado una campaña "muy sucia" y de estar "desacreditado" para presidir el club. "Si no tienes respeto por los cargos y la institución, si no sabes hacer de candidato porque has mentido y has hecho de portavoz de campañas de desprestigio desde Madrid, si pones palos en las ruedas para inscribir jugadores y hablas mal de ciertos jugadores en partidos importantes... Si no sabes hacer de candidato, estás desacreditado para ser presidente del Barça, Font", afirmó Laporta ante los asistentes, en un acto que se cerró con gritos de "president, president".

Font cerró su campaña convencido de que "la ola del cambio ha llegado y es imparable" El candidato a la presidencia del Barcelona Víctor Font cerró este viernes su campaña con un encuentro festivo en su sede electoral en el que aseguró que "la ola del cambio ha llegado y es imparable", y remarcó que está "preparado para una transición modélica" tras los comicios de este domingo 15 de marzo. Jaleado por su equipo, voluntarios y simpatizantes al grito de "presidente, presidente", Font entró en escena al ritmo del 'We will rock you' de Queen y pronunció un discurso en el que repasó las principales consignas de su campaña e hizo una llamada a la movilización para reflejar en las urnas que existe "una mayoría social" favorable al proyecto que él defiende.

Albert Guasch Los proyectos a debate de los candidatos En este multimedia podrás leer los proyectos de los contenidos enfrentados, la encrucijada entre la continuidad de Laporta o el cambio que propone Víctor Font