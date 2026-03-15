El día que a Víctor Font le salió todo al revés: "Me seguiré esforzando para que el Barça sea como sueño"

Probablemente cuando Víctor Font planteó estas decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona como un plebiscito entre Barça o Laporta esperaba otro resultado, pero al final, le salió todo al revés. Ni siquiera la agresiva campaña que llevó a cabo contra el ya revalidado presidente y su junta, las más de 130 propuestas que blandía como arma en sus intervenciones o la instrumentalización de Xavi Hernández y Leo Messi le sirvieron al empresario de Granollers para atenuar el batacazo electoral que le redujo a conseguir apenas el 30% de los votos. "Es más que obvio que no hemos conseguido los resultados que esperábamos", reconoció con semblante sereno el candidato tras hacerse oficial su derrota.

"Estoy triste, obviamente, porque tenía la ilusión de transformar el club y acercarlo a su gente haciendo lo que hemos estado explicando en campaña", añadió Font poco antes de saludar a su rival para aceptar la derrota deportivamente. “¿Punto final? ¿O aparte?", le preguntó un periodista en el asfixiante canutazo que dio a los medios con tan solo el 50% del escrutinio realizado pero ya dando por válido el resultado. "Seguiremos defendiendo nuestra causa porque creemos que es noble, es una causa de país y que merece la pena. Me seguiré esforzando para que el Barça sea como sueño", respondió sin desvelar si el apabullante resultado significa un punto final a sus aspiraciones a la presidencia del club azulgrana.

"Sin haber podido analizar todavía, en caliente, es evidente que la pelota y el resultado deportivo cuentan mucho, y que la vuelta al Camp Nou ha estado por encima de otras muchas cosas que no funcionan. Esta diferencia tan grande es una sorpresa y debemos reflexionar y analizar la situación”, zanjó. "También quiero remarcar que nos hubiera gustado que la participación fuera más alta de lo que ha sido", dijo, sin embargo, haciendo referencia a la cifra del 42,34% de participación registrada en estos comicios, la más baja desde que en 1997 se registrara un 34,38%.

Los intereses personales

Sin embargo, uno de los puntos que el empresario no ha querido entrar a valorar en su discurso ha sido la postura de algunos de los jugadores del primer equipo significándose con Laporta ya fuera botando eufóricos junto al presidente cuando ejercían su derecho a voto o mediante publicaciones en las redes sociales, como hizo el sábado Lamine Yamal durante la jornada de reflexión. "No es el momento de valorarlo", cortó de cuajo el candidato. "Creo mucho en esta causa, con independencia de nombres. Está por encima de intereses personales. Yo trabajo por la causa y que haya gente que quiera luchar por un Barça diferente enriquece y nos hace únicos. Es bueno el debate”, sentenció.

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Las caras largas de Font y su equipo contrastaban con la fiesta y los cánticos de Laporta y sus socios más leales. De los "macarrons i botifarres" y el "Luz de Gas, Luz de Gas" que coreaba el equipo del ya electo presidente azulgrana a la decepción y sobriedad que reinaba en otra de las salas contiguas en las que se encontraba confinado el equipo de 'Nosaltres'. Al final parece que la imagen inicial del partido de este domingo por la tarde frente al Sevilla en la que Font levantaba su bufanda al revés fue una suerte de adelanto de lo que terminaría ocurriendo horas más tarde.