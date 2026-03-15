El Barça fracasa en Badalona ante un gran Joventut (84-72)

El Asisa Joventut dejó sin aliento al Barça en el derbi catalán de la jornada (84-72) con un gran Ricky Rubio, que se fue hasta los 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración. Además del base de El Masnou, también fue clave la irrupción en pista a partir del descanso del escolta estadounidense Cameron Hunt, con otros 17 puntos anotados.

El derbi entre el Joventut y el Barça arrancó con mucha igualdad, y pese al gran acierto visitante, los verdinegros se entonaron rápido gracias a la dupla formada por Ricky Rubio y Ante Tomic (8-8, min. 5).

Poco después, tras unos instantes de errores en ambos equipos, el Barça hizo el amago de escaparse en el marcador con un gran Darío Brizuela desde la media distancia (10-15, min. 8). Sin embargo, un parcial de 9-0 del Joventut comandado por Rubio dejó a los suyos con un 19-15 al final de un primer cuarto con poca anotación.

42-37 al descanso

El guión no cambió en el segundo cuarto, y los de Dani Miret siguieron con buenos minutos en ataque, esta vez con un acertado Cameron Hunt, que tardó en calentar su muñeca más de lo normal (27-22, min. 14).

Con los verdinegros por delante, en el Barça tan sólo encontró el aro con facilidad Kevin Punter, que anotó dos canastas muy meritorias consecutivas para acercarse en el marcador (38-34, min. 18).

El tramo final de primera mitad se convirtió en un intercambio de canastas que benefició al Joventut, que se marchó con un 42-37 favorable al tiempo de descanso.

La sexta marcha

En la reanudación, la Penya puso la sexta marcha en el acelerador en el apartado ofensivo, al que se sumó Ludde Hakanson desde el triple, para abrir la primera brecha local en el luminoso (50-43, min. 25).

Como era de esperar, el Barça reaccionó rápido al parcial local, y unos buenos minutos de Willy Hernangómez en la pintura apretaron un poco más el derbi (58-54, min. 28).

En los últimos minutos de tercer cuarto volvió a dominar el equipo verdinegro, mediante la veteranía de Adam Hanga, que anotó dos canastas seguidas muy importantes, y los locales llegaron a los últimos diez minutos de partido con un 64-58 que hizo creer a toda la afición en la sorpresa.

El Olímpic, en pie

Y en el último cuarto, los de Badalona aniquilaron al Barça con un recital ofensivo comandado por el propio Hanga, que puso a los suyos hasta nueve puntos arriba a falta de ocho minutos para el final (68-59, min. 32).

Los azulgranas, lejos de reaccionar, vieron como el Asisa Joventut puso la máxima del partido tras una penetración complicada de Hunt que puso en pie a todo el Olímpic (74-60, min. 36).

El conjunto verdinegro, con 7 puntos y 7 rebotes de Jabari Parker, supo aguantar la ventaja y venció al Barça por 84-72 para sumar la victoria número 14 de la temporada en la Liga Endesa y afianzarse en posiciones de 'play-off'.

Ficha técnica:

84 - Asisa Joventut (19+23+22+20): Rubio (17), Hunt (17), Kraag (-), Parker (7), Tomic (14) -cinco inicial-; Drell (-), Hakanson (7), Ruzic (4), Birgander (6) y Hanga (12).

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72 - Barça (15+22+21+14): Satoransky (8), Punter (9), Clyburn (13), Parra (19), Vesely (7) -cinco inicial-; Marcos (-), Cale (-), Brizuela (11), Hernangómez (5) y Fall (-).