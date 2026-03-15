Alonso solo puede reírse ante un nuevo drama: saluda a Checo Pérez cuando le adelanta

No levanta cabeza Aston Martin. La fábrica de Silverstone ya sabía que para este segundo Gran Premio la película no iba a ser muy distinta a la de Albert Park (Australia). La nueva unidad de potencia Honda está siendo un auténtico quebradero de cabeza para la escudería y sus pilotos, que tan solo se limitan a "sobrevivir", tal y como apuntó Fernando Alonso en la previa al Gran Premio de China que se disputaba este fin de semana. Precisamente, durante la carrera en Shangái el piloto asturiano protagonizó un momento de lo más revelador.

Alonso partía desde la 19ª plaza tras otra mala clasificación para la escudería británica. Ni él, ni tampoco su compañero, Lance Stroll, pudieron superar el corte de la Q1 y quedaron eliminados a la primera de cambios por la lucha por la pole (el canadiense terminó 21º). "Hemos puesto tres juegos nuevos de blandos y hemos optimizado la vuelta aquí y allá entre los juegos, esto es lo que tenemos y, desafortunadamente, sigue sin ser suficiente”, decía tras la clasificación del sábado.

No mejoró demasiado la situación para la carrera del domingo. Aunque trató de salvarlo con una de sus 'masterclass' de pilotaje. El asturiano se marcó una de esas salidas 'marca de la casa'. Ganó hasta diez plazas para situarse en la novena posición, pero el AMR26 pierde mucho en velocidad punta y terminó empezando a caer posiciones. Mientras, Lance Stroll se salía de pista en la curva 1 para retirarse, provocando el primer 'safety car' de la jornada. Drama absoluto en Aston Martin.

La caída de Alonso

Caía Alonso hasta la última plaza de la parrilla, 18º, batallando incluso con el Cadillac de Checo Pérez, un nuevo monoplaza que aterriza en la parrilla esta temporada y que, sobre el papel, debería tener más dificultades que un proyecto como el de Silverstone. Una de las imágenes que llamó más la atención a través de las redes sociales fue una cámara on-board que mostraba al piloto de Aston Martin saludando al mexicano cuando este le adelantó en la parte trasera de la parrilla.

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Una imágen de lo más reveladora sobre el momento que atraviesa la fábrica de Silverstone. De hecho, en la vuelta 33, el bicampeón tuvo que retirarse a causa de las vibraciones que sufre el AMR26, tal y como confirmó la escudería. Un nuevo varapalo para el español y su equipo, que no levantan cabeza este curso.