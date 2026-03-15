Alonso, desesperado: "No me sentía ni manos ni pies"

Fernando Alonso decía el sábado, tras completar las 19 vueltas del sprint en China, que el objetivo para el domingo era “ver la bandera a cuadros, a ver si conseguimos al menos eso”. Una misión imposible visto lo visto.

El asturiano ha tenido que bajarse del coche tras 35 de las 56 vueltas de carrera, con las manos entumecidas por las vibraciones. "No me sentía ni manos ni pies", ha alertado.

“No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando”, ha reconocido.

“Físicamente, no podía seguir mucho más tiempo, empecé a perder sensibilidad en las manos y en los pies. Fue peor que ningún otro día del fin de semana aunque, sinceramente, algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente”, ha explicado Alonso, que se ha referido a la nueva F1 como “el campeonato del mundo de pilas”.

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“Entre Australia y China teníamos cinco días así que el motor era exactamente el mismo. Ahora tenemos dos semanas, tendremos más tiempo en el banco de potencia y debemos dar a Honda más tiempo para entender la causa de las vibraciones. Probablemente resolvimos el aislamiento de las baterías, aunque Lance tuvo un problema, pero en general debemos dar a Honda más tiempo”, ha zanjado el asturiano. “¿Los planes del equipo? Los míos están claros, volver a casa, descansar y prepararme bien para Japón, espero que Honda haga también sus deberes”.