Víctor Font: "Para servir al Barça es imprescindible no necesitar dinero"

Víctor Font (Granollers, 1972) procura dar la mano firme y mirando a los ojos. La mantiene. Como si quisiera transmitir convicción y seguridad en un tiempo en que se enfrenta a Joan Laporta. Este domingo, al frente de su candidatura 'Nosaltres', aspira a dejar atrás una época en el Barça.

¿Qué es el 'laportismo'?

Es el pasado, una forma de gobernar el club de forma personalista que, básicamente, divide entre buenos y malos culés. Eso es el 'laportismo' de 2026; el de 2003 era muy distinto. Hoy el presidente confunde el club con su persona, como si fuera el Fútbol Club Laporta. Aquel presidente que ilusionaba con ese perfil de Kennedy se ha convertido más en un Trump.

¿En qué sentido?

En el sentido de faltar a la verdad, de buscar enemigos donde no los hay, de polarizar y dividir a su comunidad; como Trump con los estadounidenses y Laporta con los culés. Se arroga el monopolio de llevar el Barça en el corazón, y el Barça en el corazón lo llevamos todos los culés.

A Trump la gente le vota.

Perdió unas elecciones, y las últimas las ganó porque no existía una alternativa atractiva. En el Barça hay una alternativa que ilusiona ante un expresidente al que se le ve cansado y sin propuestas. La única propuesta es ir diciendo: 'Flick, Flick, Flick'.

"Aquel presidente que ilusionaba con ese perfil de Kennedy se ha convertido más en un Trump por faltar la verdad, buscar enemigos donde no los hay, de polarizar y dividir a su comunidad"

¿Peligra su continuidad?

Hansi Flick es un gran profesional tiene contrato hasta 2027, pero es un empleado del FC Barcelona, no del FC Laporta. Estará encantado de tener herramientas y un entorno aún más profesional. A los alemanes les gusta la seriedad y la profesionalización.

¿Ha hablado con Flick?

No directamente, esto es lo primero que haré el domingo...

¿Y si no quisiera continuar?

No tiene demasiado sentido hacer política ficción. Si trabajas, lo más probable es que ocurra lo que has planificado. Un profesional como él, que repite que está encantado con la ciudad, con los jugadores que tiene, le gustaría tener estabilidad, que no se le marchara Íñigo Martínez dos semanas antes de empezar la temporada, que no tuviera que empezar la Liga sin algunos jugadores inscritos…

"La única propuesta de Laporta es ir diciendo "Flick, Flick, Flick". Es un empleado del FC Barcelona, no del FC Laporta. Estará encantado de tener herramientas y un entorno aún más profesional"

Víctor Font, frente a la fachada de la sede de Prensa Ibérica. / JORDI COTRINA

"A dónde hemos llegado a parar que parece que el domingo tengamos que decidir entre el Barça de Echevarría y Tebas o el Barça de Messi y Xavi"

Equipara a Laporta con los presidentes del pasado: Gil, Caneda...

Presidentes que creen que deben intervenir y decidirlo todo, que se rodean de gente de confianza, pero no tienen ejecutivos de primer nivel, por esa necesidad de intervenir y de decidirlo todo. Por eso ha perdido 30 ejecutivos. Y la primera línea ejecutiva está formada por el excuñado, de la Fundación Francisco Franco, que Xavi nos decía que manda casi más que el presidente. De verdad, hemos de tener un poco de perspectiva en este club...

¿Y cree que manda más?

No me cabe duda. La primera, porque Xavi tiene toda la credibilidad del mundo. Segunda, porque ustedes, que conocen el entorno Barça, lo saben mejor que yo. Manda en temas de comunicación, de los servicios médicos, en el vestuario, en temas institucionales… Hasta el punto que Alejandro Echevarría echó a una de las leyendas principales del club y se pone esa maquinaria en marcha para que Javier Tebas negara la versión de Xavi. Adónde hemos llegado a parar que parece que el domingo tengamos que decidir entre el Barça de Echevarría y Tebas o el Barça de Messi y Xavi.

Cuando habló del populismo, usted no cita a Núñez. ¿No diría que Laporta se acerca al Núñez al que combatió?

Sí, es una manera... Núñez también tenía algunos de esos tics. Buscaba enemigos donde no había, tildaba de malos barcelonistas y hablaba de intereses políticos…

A usted no se le conocen.

Me quieren tachar de persona no independiente cuando soy un tío de Granollers, hijo de una familia de clase media. Es más, el establishment no me reconoce como miembro de la sociedad civil. Nunca me ha ubicado, porque he vivido durante más de 15 años fuera. Somos gente de muchos sitios. En nuestros actos se respira barcelonismo emocional. Lo que quiere es difamarme, que si soy un tecnócrata de ordenador...

Dijo que no tenía.

No lo utilizo como antes. Repito, todos los culés tenemos el Barça en el corazón. Es muy importante que en la cabeza tengamos los valores fundacionales del club, donde el franquismo no está, y donde sí está Josep Suñol. Y que el ordenador no va tan mal para planificar y no improvisar. Si planificáramos, obtendríamos rendimiento del negocio digital y aprovecharíamos el potencial económico que tiene el club.

"Me quieren tachar de persona no independiente cuando soy un tío de Granollers, hijo de una familia clase media. Es más, el establishment no me reconoce como miembro de la sociedad civil"

Víctor Font, durante la entrevista. / JORDI COTRINA

"Es muy importante que en la cabeza tengamos los valores fundacionales del club, donde el franquismo no está, y donde sí está Josep Suñol. Y que el ordenador no va tan mal para planificar y no improvisar"

¿Laporta es 'establishment'?

No. Laporta es Laporta. Los socios ven cómo es. El gran problema no son las cosas buenas y malas que ha hecho, sino esas asociaciones con empresas extrañas, las mentiras a los socios como la de New Era, que dice que es líder en telecomunicaciones y es una empresa en un coworking en Emiratos Árabes Unidos, con una persona al frente que ha tenido problemas con la justicia de Moldavia, con un administrador que ha sido condenado en Andorra por falsificar forfaits… ¿De qué estamos hablando?

¿Cree que ha mentido en más cosas?

Es que ese es el problema. Le pregunté cuatro o cinco veces sobre ello y me habló de un momento muy difícil del club para inscribir jugadores. ¿Por qué mintió con Nike y la comisión de 50 millones? Yo llamé a la mejor empresa de mediación de Washington. Pedí un presupuesto para un servicio de mediación con una situación similar: un contrato de 1.700 millones de tantos años de duración y una situación era muy complicada. Me devolvieron el presupuesto. Eran 500.000 euros.

Cien veces más.

Dijo que Nike pagaba una parte, pero lo acepta como parte de una bolsa de dinero que debería ir al club. Es de cajón. Expliquemos por qué se hacen estas cosas en un momento de dificultad económica, cuando no podemos inscribir jugadores, que hay seis jugadoras que acaban contrato y no saben si renovarán, cuando el baloncesto está trinchado y no le fichas ni un pívot. Hemos vendido el 49% del negocio audiovisual que no sabemos hacer crecer y que factura cero a empresas que nadie sabe quiénes son. Ni Disney ni Netflix. A Vestigia y Líbero, que no han pagado. Hay 83.000 abonados que no sabemos dónde estará la silla de nuestros padres y abonados.

"El gran problema no son las cosas buenas y malas que ha hecho, sino esas asociaciones con empresas extrañas, las mentiras a los socios como la de New Era, que dice que es líder en telecomunicaciones y es una empresa en un co-working en Emiratos Árabes Unidos"

Víctor Font camina por la Gran Via. / JORDI COTRINA

"¿Los 50 millones de Darren Dein? Llamé a la mejor empresa de mediación de Washington. Pedí un presupuesto para un servicio de mediación con una situación similar: un contrato de 1.700 millones de tantos años de duración y una situación era muy complicada: era de 500.000 euros"

¿En cuanto a Limak?

Es otro ejemplo de falta de transparencia. Las explicaciones del club no tienen ninguna verosimilitud, no da ninguna fiabilidad a los socios y las socias. Hemos cogido una empresa que no ha hecho ningún estadio ni una obra privada importante en el mundo occidental, que los técnicos dijeron que era la peor evaluada de todas, que la elegimos porque sería la más rápida y barata y lleva más de un año y medio de retraso, y que los 1.500 millones de todo el Espai Barça solo alcanzan para el estadio. Y al frente del proyecto ponemos a Joan Sentelles, otro amigo del presidente cuyo mejor mérito en el curriculum es haber hecho desaparecer al Reus.

De noviembre de 2024 a marzo de 2026.

Repito: todo el mundo hace cosas bien y cosas mal. Lo que no puede ser es que no haya transparencia, sobre todo cuando las cosas no salen bien y haces cosas extrañas. Esto genera mucha suspicacia y mucha sospecha.

Usted ha dicho que Laporta gobierna con la cartera.

No. Yo dije que el monopolio del Barça en el corazón no es suyo. Mire, el Barça es mi vida. Mi esposa me cuenta y tiene recuerdos en base a los embarazos de nuestros hijos; los míos son en base a partidos y finales. Y lo que aseguro yo es que nunca tendré al Barça en la cartera. Para servir al club, uno de los requisitos imprescindibles es no necesitar dinero, tener independencia económica. Y como no sabemos de qué vive el expresidente, que se dedica en cuerpo y alma al Barça, yo dije que los socios pueden estar tranquilos conmigo.

¿El presidente ha de ser rico?

No. Que tenga independencia financiera. El presidente ha de crear las condiciones para que los mejores trabajen en el club y tener la experiencia de gestionar equipos; ha de ser cien por cien honesto, decir la verdad, y el expresidente también ha demostrado más de una, dos y tres veces que no la dice.

"El Barça es mi vida. Mi esposa me cuenta que tiene recuerdos en base a los embarazos de nuestros hijos; los míos son en base a partidos y finales. Y lo que aseguro yo es que nunca tendré al Barça en la cartera"

Detalle del alfiler de corbata en la solapa del candidato a la presidencia en las próximas elecciones del FC Barcelona, Víctor Font. / JORDI COTRINA

"El presidente ha de crear las condiciones para que los mejores trabajen en el club y tener la experiencia de gestionar equipos; ha de ser cien por cien honesto, decir la verdad, y el expresidente también ha demostrado más de una, dos y tres veces que no la dice"

¿Cree que el Barça es de los socios o de Goldman Sachs?

No, el Barça todavía es de los socios, y seguirá siendo de los socios. Por eso tenemos propuestas sociales como hacer un descuento del 50% a los abonados que vayan al campo un 80% de los partidos, y si repiten esa fidelidad al año siguiente, pagarán un 75% menos. Los primeros 5.000 de la lista de espera tendrán un abono.

Eso implica reducir ingresos.

Nuestra propuesta económica contempla generar 1.650 millones de ingresos al final del mandato. Generar beneficios en un club como el Barça es indispensable, en primer lugar para reforzar el proyecto deportivo, no sólo del primer equipo de fútbol, sino del femenino y de las secciones. Este Barça de todos, comparado con el Barça de los poquitos, es un Barça imparable..

¿El de todos con Guardiola?

Sin lugar a dudas. Todo el talento que hay en el barcelonismo que trabaje en el Barça, o sea, Pep Guardiola tiene que volver. Ojo, que la gente no lo coja como un titular. Igual que Messi. Estamos diciendo que ese talento futbolístico de talla mundial pueda ayudar al club. ¿No queremos aprovechar su talento, el conocimiento y el amor por el club, la vinculación que él tiene con el país para hacer un Barça más fuerte?

Se propone tener equipos de mujeres en todas las secciones.

Es increíble que esto no se haya hecho. Se trata de tener una estructura profesional que genere recursos. Con el nuevo Palau podrás hacerlo mejor. Cubres los 40 millones de déficit y te permite aumentar el presupuesto en algunas de las secciones.

"El Barça todavía es de los socios. Por eso tenemos propuestas como hacer un descuento del 50% a los abonados que vayan al campo un 80% de los partidos, y si repiten esa fidelidad al año siguiente, pagarán un 75% menos. Los primeros 5.000 de la lista de espera tendrán un abono"

Víctor Font, en el salón de actos de Prensa Ibérica. / JORDI COTRINA

" ¿Ustedes creen que hoy, después de cinco años del tío más carismático del mundo mundial, estamos bien protegidos, por ejemplo de los árbitros?"

¿Existe la transparencia al 100%? ¿En el Barça? ¿En el fútbol?

Cuando haya una clave de confidencialidad necesaria por el bien del club y que deberá ser una excepción, tendremos una comisión económica independiente, no con los amiguitos de turno, que sea un órgano representativo de los socios para que nos quedemos tranquilos.

¿Usted cree que conecta con la gente joven?

Al cien por cien. [Lo veo] cuando viajo con el equipo y voy a la grada del Dortmund, del PSG, del Milan…

¿Y le gustaría tener un punto más populista?

Esto no es lo que necesita el Barça. El Barça necesita un líder que pueda aglutinar talento y capacidades. ¿Ustedes creen que hoy, después de cinco años del tío más carismático del mundo mundial, estamos bien protegidos, por ejemplo de los árbitros? ¿Creen que no ayudan a nadie?

Esto siempre ha sido así.

Hemos ido todo el mandato de la mano del Florentino, con lo que ha hecho su televisión, y lo único que hacemos es hablar de madridismo sociológico. El carisma no es gritar, el carisma es tener capacidad de tener a los mejores en la institución. Chillar y hacer butifarras tiene gracia, pero ningún efecto positivo.

¿Cree que el Barça volverá a Montjuïc?

Parece que sí, pero no lo explican. Ya nos lo encontraremos.

"El carisma no es gritar, el carisma es tener capacidad de tener a los mejores en la institución. Chillar y hacer butifarras tiene gracia, pero ningún efecto positivo"

Dijeron que serían cuatro meses [para construir la cubierta] y Xavier Vilajoana apuesta a que serán ocho.

Todo es así. El expresidente se arroga la valentía de haber hecho el campo, pero heredó una estructura financiera de la directiva anterior y le dieron 1.500 millones. Ser valiente es sacar dinero de tu bolsillo, poniendo en riesgo tu patrimonio. No estás asumiendo ningún riesgo tú. Y, encima, escoges a los peores: Limak.

¿Y por qué Limak?

Pregúntele al expresidente. Te dice que es porque eran los más baratos y los más rápidos. Ni una ni la otra. Y además, malos acabados: los asientos son estrechos, los accesos de la primera gradería son pequeños para los que medimos más de 1,85, y los escalones son irregulares. Yo ya me he caído dos veces. ¿Esto es el campo nuevo de los 1.500 millones?

¿Limak? Eran los más baratos y los más rápidos. Ni una ni la otra. Y además, malos acabados: los asientos son estrechos, los accesos de la primera gradería son pequeños para los medimos más de 1,85 y los escalones son irregulares. Yo ya me he caído dos veces. ¿Esto es el campo nuevo de los 1.500 millones?"

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça. / JORDI COTRINA

¿Cuesta dinero ser presidente del Barça?

Cuesta dinero, esfuerzos, dolor de cabeza, exposición, insultos, amenazas…

¿Amenazas?

Las típicas de las redes. Me amenazan todos los días.

¿Tiene miedo?

No. Sufro más por las amenazas anónimas por la familia. Es parte de este mundo convulso, por eso deseo un Barça distinto.

¿Cree que hay una coordinación en esos mensajes?

El club ha promovido la difamación al decir que uno de los nuestros, Ricard Font, era el responsable de los retrasos de la licencia 1C del estadio cuando su trabajo en el Ayuntamiento nada tiene que ver con obras privadas. Un ejemplo ilustrativo del 'trumpismo' de Laporta. Eres incapaz de hacer las cosas como debe ser, de elegir una empresa que lo haga rápido y bien y sale más caro, y te creas un enemigo y le acusas y le difamas. Hay un catedrático de economía, Xavier Sala Martín, que actúa en las redes insultando y menospreciando a socios. Es increíble. ¿Es éste el Barça que queremos? ¿Es éste o queremos un Barça donde 'tots units fem força'?

¿Para usted, es ahora o nunca?

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El Barça del futuro llegará. Estoy convencido de que llegará este domingo. Espero haber ayudado a abrir los ojos a algunos de los socios. Lo que representamos es el Barça de todos, también de los 'laportistas'.