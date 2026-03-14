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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Y como pasa cada lustro, elecciones en Can Barça

Joan Laporta i Víctor Font, als estudis de Televisió de Catalunya abans del debat. | MANU MITRU

Joan Laporta i Víctor Font, als estudis de Televisió de Catalunya abans del debat. | MANU MITRU / Alejandro Garcia / EFE

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si no hay ninguna alteración, ni ninguna moción de censura que altere el día a día, como pasa cada cinco años, este domingo tenemos elecciones en Can Barça.

Contenido de audio sobre las elecciones en el FC Barcelona.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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