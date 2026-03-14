El pódcast de EL PERIÓDICO | Y como pasa cada lustro, elecciones en Can Barça

Si no hay ninguna alteración, ni ninguna moción de censura que altere el día a día, como pasa cada cinco años, este domingo tenemos elecciones en Can Barça.

Contenido de audio sobre las elecciones en el FC Barcelona.

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