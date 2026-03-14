Víctor Font, carácter tenaz y alérgico a la mentira

Víctor Font (Granollers, 1972) se autodefine como una persona tenaz. "Los sueños que valen la pena se conquistan por el camino largo, el que hace subida, el que te hace más fuerte", dice. Es su camino hacia la presidencia del FC Barcelona, que parecía en bajada en 2021 hasta que se presentó Joan Laporta en el último instante, y de repente se empinó. Y en esa cuesta sigue, ahora robustecido, menos consternado ante los ataques de Laporta y más preparado para el cuerpo a cuerpo, como constató en el debate de TV3, pero en una cuesta al fin y al cabo.

Font abandera el cambio en la entidad azulgrana. Y de cambios sabe. Licenciado en Administración y Dirección de Empresa y con un MBA en Esade, se mudó a Dubái donde fundó Delta Partners, compañía especializada en asesorar a empresas de telecomunicaciones y a proyectos estratégicos internacionales de tecnología. Después de 14 años regresó a Barcelona. "Quería que mis hijos crecieran en casa". Se instaló en una bonita casa en el centro de su Granollers natal y empezó a andar el camino hacia el sueño azulgrana. "Ser de Granollers es mi manera de ser catalán, y ser catalán es mi manera de estar en el mundo", explica.

Víctor Font. / MANU MITRU / EPC

Vendió su empresa en 2020 a FTI Delta, ahora llamada FTI Consulting, lo que le ha proporcionado comodidad económica. "Todo lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo y trabajo". Ha seguido trabajando en ella, desde hace menos de un año como senior advisor, y se desvinculará definitivamente en verano. Quizá por entonces sea presidente del Barça, club del que es apasionado desde que tiene uso de razón. Considera el regalo más preciado un radiocasette en el que, apretando dos botones, grababa los partidos narrados por Puyal.

Se declara admirador de Barack Obama, lector de Yuval Harari y aficionado a ver cualquier deporte. "Lo veo todo". Se describe como "un hombre hecho a sí mismo. Soy generoso pero prudente, comprensivo pero exigente, paciente pero no me paro nunca".

En el universo electoral barcelonista entró como voluntario de la candidatura del Elefant Blau en 2003 y formó parte del grupo de Marc Ingla en 2010 en las elecciones que ganó Sandro Rosell. En 2015 no se vio aún preparado para intentarlo por su cuenta, pero sí en los siguientes comicios, al frente de Sí al Futur, en plena pandemia.

Jefe de la oposición

No logró su propósito, pero tras superar el bajón hizo gala de su carácter insistente, se mantuvo vigilante y enseguida empezó a lanzar voces de alarma. Se convirtió en el oficioso jefe de la oposición. Convocó ruedas de prensa para alertar de que el club no iba bien, de que la economía descarrilaba y de que el presidente había vendido al barcelonismo gato por liebre.

Víctor Font, en un acto frente al Camp Nou con motivo del 8-M este domingo. / Nosaltres

Formuló una plataforma lo más plural posible que llamó Nosaltres para intentarlo de nuevo. Participó en desayunos y encuentros para auscultar la opinión culé, por si compartía la sensación de escándalo que le producía la gestión laportista. Y este ha sido su combate.

"Quiero convertir al Barça en el club del que los abuelos y nietos puedan sentirse orgullosos.Pero no quiero hacerlo a cualquier precio. Quiero que sea haciendo las cosas bien, con honestidad y trabajo". Porque, dice, no hay nada que le indigne más que la mentira. "La mentira destruye la confianza, y sin confianza no se puede construir nada".