El Newcastle tumba al Chelsea y dispara su moral antes de visitar al Barça

Un gran ejercicio de resistencia al que se sumó el gol de Anthony Gordon en la primera parte, dio el triunfo en Stamford Bridge (0-1) al Newcastle, que rearmó su moral y sus expectativas antes de su visita el miércoles al Camp Nou para solucionar su eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones con el Barcelona.

Fue un ejemplo de solidez la de las urracas que ganaron en Londres al Chelsea quince años después, que tiraron de orden y solidez para mantener el tipo ante las acometidas del Chelsea al que cada vez se le pone peor cara la temporada. Al pésimo resultado cosechado en París (5-2) que le deja al borde de la eliminación europea, se le une este mal resultado que le impide asaltar una de las cuatro primeras plazas de la Premier y que deja su posición, la quinta, al alcance del Liverpool y del resto de perseguidores.

Pero todo el talento del que presume el cuadro de Liam Rosenior, que es un chollo como local para casi cualquier visitante a Stamford Bridge, está desperdiciado. Los intentos, uno detrás de otro de Cole Palmer, de Enzo Fernandez, de Joao Pedro o de Alejandro Garnacho, los que más lo intentaron, se estrellaban en la zaga visitante. El trabajo de los centrales del Newcastle, Malick Thiaw y Sven Botman fue encomiable. También el del meta Aaron Ramsdale.

Puntería visitante

La primera vez que el Newcastle logra dos victorias seguidas en la Premier desde enero se fraguó pasado el cuarto de hora. Hasta ese momento, el Chelsea pudo tomar ventaja con una ocasión de Palmer a pase de Malo Gusto que salió fuera por poco.

Pero la puntería la tuvieron las urracas, con un estupendo centro, largo, lejano de Tino Livramento hacia Joe Willock que encaró el área local y vio solo a Anthony Gordon, que solo tuvo que empujar la pelota a puerta vacía.

Robert Sánchez, atinado

A partir de ahí, el choque tuvo el mismo guión. Posesión y dominio local, y amenazas de sentencia visitante como la de Jacob Ramsey al borde del descanso que obligó a Robert Sánchez a una gran parada.

Y es que el meta español fue decisivo por momentos porque con espacios las oportunidades más claras eran del Newcastle. Gordon tuvo otra en el 69 y Robert Sánchez se lució.

A la desesperada

El Chelsea apretó a la desesperada al final. Una dejada de Cucurella a Liam Delap acabó con un tiro alto, un gran fallo blue como el cabezazo de Trevoh Chalobah tras un córner que rozó el poste con Ramsdale batido.

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Un tiro libre ejecutado en el añadido por Reece James fue la más clara en el tramo final. Pegó en el palo, por fuera. Otra ocasión malgastada por el Chelsea, precipitado y ansioso, que queda ahora quinto, a expensas del Liverpool mientras el Newcastle sube al noveno puesto y alienta sus ilusiones europeas.