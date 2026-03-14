Lamine Yamal da su apoyo a Joan Laporta antes de las elecciones a la presidencia del Barça

Este viernes, Joan Laporta sacaba pecho en el último acto de campaña de que sus jugadores iban a ir a votar. Defendía que no se hubieran posicionado abiertamente por su candidatura porque era "comprensible" pero este sábado, en plena jornada de reflexión, Lamine Yamal se ha desmarcado. El crack azulgrana ha compartido una fotografía junto al presidente del club en sus stories de Instagram con dos corazones azulgrana.

El gesto de Lamine Yamal para con el presidente que le renovó el pasado mayo de 2025 pone en valor la lealtad que le profesa. Laporta se ha mostrado en ocasiones cercano al delantero de Mataró e incluso ha salido en múltiples ocasiones en su defensa como cuando fue duramente criticado por la prensa por su fiesta de cumpleaños.

Laporta ya anunció ayer que espera que la mayoría de la plantilla acuda mañana a las urnas antes o después del partido frente al Sevilla que tendrá lugar en el Camp Nou a las (16.15h). El resto de jugadores no se ha pronunciado abiertamente acerca de a quién darán su apoyo pero sí lo han hecho otros cracks de épocas pasadas del FC Barcelona.

Es el caso de Samuel Eto'o. El exfutbolista camerunés ha manifestado abiertamente su apoyo al presidente Laporta mediante una publicación en Instagram en la que le califica de "hermano y amigo". "Soy testigo vivo de la extraordinaria historia que ayudaste a escribir en este club legendario. Tu pasión, tu ética de trabajo y tu amor por estos colores han dejado huella en toda una generación", sentencia en su publicación.

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Elecciones en el Camp Nou

Más allá de los grandes nombres, un total de 114.504 socios y socias serán quienes elijan este domingo el futuro del FC Barcelona en las decimoquintas elecciones a la presidencia del club azulgrana entre dos proyectos antagonistas entre sí liderados por el último mandatario, un Joan Laporta que con 'Defensem el Barça' quiere culminar su proyecto y legado, y por un Víctor Font que, con 'Nosaltres', espera poder impulsar el cambio de rumbo que ya veía necesario en 2021, cuando fue segundo en los últimos comicios por detrás de su todavía rival.