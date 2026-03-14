José Luis Cabrera, el trotamundos español miembro del Hall of Fame maratoniano: “En algún momento de la vida correré en la Antártida”

José Luis Cabrera Muñoz (48 años, Sant Cugat del Vallès) es uno de los 132 españoles que figuran en la prestigiosa y recientemente inaugurada “Seven Star Hall of Fame”. Tras la inclusión de Sidney como major, las ciudades del circuito mundial maratoniano son ahora siete, y José Luis las ha completado todas. A la espera de que Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Shanghái (China) entren a formar parte de este selecto grupo, el de Sant Cugat ya tiene la mirada puesta en Barcelona, el lugar donde todo empezó en 2007. Desde entonces ha corrido en 18 maratones más, y su objetivo es cerrar el círculo como hizo en Boston (2019) cuando todavía eran seis.

Licenciado en Medicina y Cirugía, se puso las zapatillas una vez terminó los estudios para estrenarse en la Maratón de Barcelona, un circuito que ha completado hasta cinco veces entre 2007 y 2014. Lleva más de una década sin recorrer las calles de Barcelona, pues en los últimos años se ha dedicado a viajar por el mundo: Londres, París, Nueva York, Berlín, Chicago, Tokyo, Boston, Roma, Atenas, Sydney y Sevilla, donde estableció su mejor marca personal con 2 horas, 34 minutos y 8 segundos en 2020. Un día muy especial para él que recuerda con una anécdota bastante curiosa: “En 2019, en Boston, me adelantó un chico con la camiseta de Bob Esponja. Pues en el tramo final de Sevilla me aparece este chico otra vez con la misma camiseta. Acabó un par de minutos antes que yo. No me lo podía creer". Fue a saludarlo para confirmar que era la misma persona, y efectivamente resultó serlo: “No me podía olvidar de esa camiseta".

Trotamundos estelar

José Luis también hace gala de su memoria para recordar cómo su mujer le motivó a completar la vuelta al mundo, cuando le dijo que no quería volver a pasar el día de su cumpleaños en la maratón de Barcelona después de que coincidiera en 2011: “El año que viene vamos a buscar una nueva alternativa, una aventura". Fue así cómo empezó a coleccionar los majors, empezando por el de Londres y aprovechando que ese 2012 se celebraban los Juegos Olímpicos en la capital británica. En 2014 devoró la gran manzana de Nueva York, en 2015 hizo la maratón de Berlín, en 2016 volvió a Estados Unidos para completar la maratón de Chicago, cruzó el planeta en 2018 para correr la de Tokyo y en 2019 entró en el Six Star Hall of Fame al cruzar la meta en Boston. Tras completar Sydney en 2024 antes de que fuera major, ahora también forma parte del Seven Star Hall of Fame: “Poquito a poquito, cada año, hasta cumplir con todas".

Ya son casi dos décadas de experiencia como maratoniano que José nunca se podría haber llegado a imaginar: “Siempre he pensado que se puede hacer un segundo más, pero nunca pensé que podía evolucionar tanto". Donde más progresión ha notado José es en la confianza, acompañada de un cambio en el plan de entrenamiento para evitar posibles lesiones y secuelas del desgaste físico acumulado a lo largo del tiempo: “He tenido pocas lesiones musculares, y con los años he tenido que ir introduciendo ejercicios de core y de fuerza”. Sin embargo, no ha podido evitar contratiempos que le llegaron a costar hasta dos maratones. Tuvo que retirarse a los tres kilómetros de la maratón de Barcelona en 2009 tras pasar la noche anterior con fiebre, y ni tan siquiera pudo comenzar la de Roma en 2022 por unas molestias que se unieron a una gripe: “Ir a un maratón en otro país y ver que no puedes participar fue bastante doloroso.”

Autodidacta en la Antártida

José Luis cuenta con una rutina establecida que le ayuda a mantener la disciplina, pues siempre se levanta a las cinco de la mañana porque si no le “cuesta salir en otro horario”. Admite que nunca ha tenido entrenador y que se considera autodidacta junto al grupo con el que entrena: “Tienes planes que te has ido haciendo con los años. A veces no funcionan y edificas pequeñas cosas como ritmos, intensidades, días". Además de construir hábitos, José Luis también considera fundamental empezar poco a poco si nunca has corrido, puesto que ahora es común ver cómo la gente “quiere entrenar con las mejores zapatillas, entrenadores personales, dietas, cuando acabas de empezar hace dos días”. Cada vez hay más gente que se apunta al running, y así lo demuestra el récord de 32.000 inscritos para la maratón de este domingo en Barcelona: “Estamos en un segundo boom, la gente ha recuperado la tendencia después de la pandemia. Al fin y al cabo solo necesitas zapatillas y un poquito de tiempo".

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Ahora que ya ha completado los siete majors, José Luis sueña todavía más en grande: “Me gustaría correr en zonas en las que no he corrido, en Sudamérica, Túnez, Singapur, Los Ángeles”. Poder decir que ha corrido en todos los sitios del mundo es algo que tiene en mente, y es por eso que se plantea un viaje al continente más frío del planeta: “En algún momento de la vida correré en la Antártida”. En realidad, su motivación no son los retos extremos que hacen otros maratonianos, sino lo que se lleva de cada una de sus expediciones: “Mi objetivo es poder tener un recuerdo bonito de todos estos sitios que voy acumulando”. José Luis no tiene uno, sino dos rincones favoritos del recorrido de Barcelona: "El punto donde te encuentras con la familia siempre es especial”. Pero cuando pasa por delante de la catedral, donde habitualmente están sus amigos que se encargan de un avituallamiento, se le sube la adrenalina al ver como le “jalean y vitorean”.