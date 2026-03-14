Flick da la espalda a las elecciones, se centra en el partido del Sevilla y abraza la vuelta de Gavi

Por una vez, de forma excepcional, el partido de fútbol que se disputará mañana en el Camp Nou tendrá menos relevancia que lo que se decida en el exterior, en las urnas. No le corresponde a Hansi Flick ratificar esa realidad. Al técnico alemán, pese a que el resultado electoral le podría obligar a atender a una nueva jerarquía, se ajustó a su papel y centró su comparecencia de prensa previa al duelo contra el Sevilla y a valorar la necesidad de ganar para reafirmar el liderato en la Liga (16.15 horas) sin dejar de pensar en la vuelta de los octavos de Champions ante el Newcastle del miércoles. "Estamos totalmente centrados al 100% en el Sevilla y luego ya veremos qué ocurre después del partido", se limitó a decir al respecto de los comicios presidenciales.

El alta médica de Gavi, después de casi seis meses de baja, se convirtió en la noticia feliz del día en el vestuario barcelonista. El mediocampista andaluz, de 21 años, se sometió a una artroscopia en septiembre y, dados los precedentes, el club y Flick en particular ha optado por ralentizar el regreso. Pero ese día ha llegado y podría disponer de algunos minutos ante el cuadro sevillista. Después de una dura recuperación, podrá volver a sentirse útil. Pero que nadie espere una reincorporación con peso. Flick dejó claro que tratará su caso con cuidado y dosificación.

Gavi, del FC Barcelona, durante un entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. / Enric Fontcuberta / EFE

Por lo que indicó el alemán, el propio Gavi, de naturaleza impetuosa, sabe que no debe exigir muchos minutos de golpe. "Estoy muy contento. En los entrenamientos su dinámica es muy buena, pero obviamente hay que gestionarlo bien", comentó Flick. "Ahora está bien, él sabe que hay que ir paso a paso. Tras una lesión como esta no ha sido fácil. Tiene muchos años de fútbol por delante, pero este indudablemente va a ser un partido especial para él".

La actitud adecuada

Flick siempre ha sentido un afecto especial por el pequeño centrocampista. Por su espíritu de combate, por su brega, por su inconformismo. Pero dio a entender el entrenador que ha madurado en su mentalidad respecto a lo que quiere su cabeza y puede su cuerpo en estos momentos. "Ahora está con la actitud adecuada. Eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Él tiene confianza al 100% en su cuerpo y cómo jugar. Todos lo conocemos. Me encanta su intensidad, siempre quiere darlo todo para este equipo, y es una gran noticia tenerle de vuelta".

La fatiga mostrada en Newcastle salió a la palestra en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. Flick lo achacó a la exigencia del calendario. "Hemos jugado 4 partidos en 11 días, y las opciones de cambiar son limitadas en algunas posiciones. Hay algunos que vuelven de una lesión. Así que lo que está haciendo el equipo, su mentalidad, me gusta y lo aprecio. Ninguno de los cuatro partidos ha sido sencillo. Han sido muy intensos", dijo.

Noticias relacionadas

Jugadores y el técnico alemán Hansi Flick (d) durante el entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. / Enric Fontcuberta / EFE

Falta ver si Flick realiza algunas rotaciones. Lamine Yamal y Eric Garcia, después de sus molestias, están ya disponibles. "Esta semana tenemos tres partidos más y en casa. Es una semana muy importante. Nuestro objetivo es ganarlos los tres. No va a ser fácil. Nosotros tenemos que jugar con confianza". Sobre Frenkie de Jong dijo que espera su regreso después del parón por las selecciones, a principios de abril.