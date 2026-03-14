Un Espanyol atascado visita a un Mallorca con urgencias: "Hay que ser inteligentes y ambiciosos"

Diez partidos sin ganar y 4 puntos de 30 han traído el desánimo a la afición perica. Aquel Espanyol que ilusionó en la primera vuelta, en la que llegó a instalarse en la zona de Champions, es ahora un equipo atascado que sigue buscando su primera victoria en 2026. No la pudo lograr ante el colista en casa y este domingo (14 horas) visita a otro rival con urgencias, un Mallorca en puestos de descenso que también persigue un golpe de efecto.

"Nos espera un partido difícil por la situación del rival. El equipo llega bien, en los dos últimos partidos merecimos ganar. Es un encuentro para ser inteligentes, saber jugar y dominar los momentos. Hay que ser ambiciosos", reflexionó Manolo González este sábado. "Queremos girar la dinámica de resultados. De los últimos cuatro encuentros solo hemos perdido uno, pero lo que vale es ganar y debemos volver a hacerlo. Contra el Mallorca tenemos que ganar de la manera que sea", agregó el preparador perico, que recupera a Expósito, sancionado ante el Oviedo.

"La final" de Demichelis

Un punto de los 15 últimos es el balance del cuadro balear, que prescindió de Jagoba Arrasate para confiar en Martín Demichelis como revulsivo. Se le escapó el triunfo en el último suspiro en Pamplona y ahora espera batir a un Espanyol en el que jugó dos partidos en su efímero paso en la temporada 2016-17. "Para nosotros es una final. Existe una necesidad, pero la valentía es imprescindible para salir de esta situación. No podemos entrar en pánico", apuntó el técnico argentino.

El cuadro blanquiazul tumbó al Mallorca en la primera vuelta con un pletórico 3-2 en Cornellà. Lejos queda aquel duelo del 15 de septiembre, cuando el Espanyol maravillaba con su energía y acierto. El atasco se ha apoderado del bloque catalán, que no gana desde el 22 de diciembre en Bilbao.

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Es la primera vez en sus 125 años de historia que arranca un año con 10 encuentros sin ganar, una racha que sí sufrió en otros tramos del curso durante la campaña 2019-20, sellada con el descenso, o la 2007-08, cuando el equipo de Valverde fue de más a menos con un derrumbe similar al actual.