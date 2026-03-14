El Elche se cuela entre Mbappé y Guardiola

Los partidos trampa no se hacen notar hasta que ya es demasiado tarde. Ya Álvaro Arbeloa la visita del Elche le da mala espina. "Jugamos ante un equipo que juega mejor de lo que los puntos dicen", advirtió en la previa antes de confirmar que es muy difícil que sus jugadores se tomen este partido como el del pasado miércoles ante el Manchester City. "No es fácil. Hay que conseguir que la autoexigencia iguale a la motivación de otros partidos. Lo emocional es difícil de igualar cuando juegas un partido más o cuando juegas un partido diferente. Por eso es tan diferente ser jugador del Real Madrid, que te exige a ello. El mismo Elche saldrá más motivado al Bernabéu por lo que supone jugar aquí ante un rival como nosotros. No hay dudas ni excusas".

Sin Mbappé

El Real Madrid no puede fallar quiere seguir presionando a los de Flick, que están cuatro puntos por encima. Sin embargo, en Valdebebas el nombre más pronunciado es el de un jugador que no estará este sábado para medirse a los de Eder Sarabia: Kylian Mbappé. Todo el madridismo está pendiente de si se subirá al avión el martes con el resto de sus compañeros, algo que aún no se sabe. "Kylian está cada día mejor, la evolución en referencia al plan que hicimos cuando le mandamos parar es buena. Le veo muy bien, no va a estar ante el Elche, pero confiamos en que esté para viajar a Manchester. Quiero que pueda viajar, pero vamos a ver. El domingo tomaremos una decisión final. Luego lo de que se vaya con Francia ya lo veremos".

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Así que entre Mbappé y Guardiola se cuela en la conversación un Elche que necesita ganar para poner tierra de por medio con el descenso, ya que solo está un punto por encima de l Mallorca. "En las últimas semanas nos está faltando algo de contundencia, pero vamos al Bernabéu a disfrutar", ha apuntado Sarabia.