Las claves de la campaña electoral del Barça: propuestas, descalificaciones y mucho Messi

En cuanto se contaron las papeletas de firmas y la precampaña pasó a ser campaña, las propuestas para el futuro del Barça empezaron a mezclarse con la viscosidad de las descalificaciones. Víctor Font ha nadado cómodo en la crítica despiadada a la gestión de los últimos cinco años y Joan Laporta ha soltado la fiera que lleva dentro y ha aplicado la vieja consigna de que no hay mejor defensa que el ataque, inclusive en lo personal. En la brega se ha pasado por el barro del desprestigio a nombres capitales del club.

Bajo esta dinámica a ratos poco edificante la institución del FC Barcelona ha avanzado hacia los decimoquintos comicios de su historia. Este domingo le toca a 114.504 socios decidir entre la continuidad laportista y permitirle 17 años en el poder o un cambio de modelo representado por la plataforma Nosaltres y personificado en el empresario de Granollers. Estas son las postales que ha dejado esta campaña:

Del espectáculo de la risa a los guantes

Laporta supo al principio surtir de material a todos aquellos que le han ido detrás con móviles y cámaras. Cocinó macarrones, tocó la bocina de un toro mecánico y se subió a un tractor. Dominio de la escena, risas. Con el cara a cara oficializado, se puso los guantes de boxeo y empezó a golpear a su contrincante. Las frases más repetidas: "Es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador". "Nos volverá a llevar a la ruina". "Hace demagogia de la mentira". En el último debate en TV3 le calificó incluso de "trilero".

Joan Laporta, durante su precampaña en Mercabarna. / CANDIDATURA JOAN LAPORTA / EUROPA PRESS

No debería haber partido

En cualquier corrillo en su sede electoral después de alguna presentación de su programa, Víctor Font podía entretenerse un rato con los periodistas para comentar que el domingo no debería haber partido, que el balance de Laporta es ruinoso, que no resiste ningún análisis serio, ni el económico, ni el social ni el ético. Ha criticado que el Laporta kennedyano del 2003 se ha convertido en un Laporta trumpista en 2026. Las frases más ácidas contra él: "Se arroga el monopolio del corazón barcelonista"; "confunde el Barça con su persona"; "no sabemos de qué vive el expresidente" y "no le hemos oído ninguna propuesta". Él presume de 140.

Messi como bala

No ha dicho ni mú, pero el rosarino ha estado en boca de todos durante la precampaña y la campaña. Que no puede ni ver a Laporta, el hombre que le echó del club y la ciudad, no hace falta ya detallarlo a estas alturas. Tan evidente como que es el mejor jugador de la historia. Su despedida es una mancha enorme en el currículum del mandatario y los demás han tratado de explotarlo. Tras la visita clandestina al Camp Nou, Laporta concibió una estatua y un partido de homenaje con el estadio acabado. Font propone que sea presidente de honor, como Johan Cruyff en su día, la creación de una lucrativa marca conjunta Barça-Messi al estilo Nike y Jordan, y quizá un ‘last dance’ con la camiseta azulgrana. Le ha reprochado constantemente al expresidente su carácter radiactivo para las leyendas. No solo Messi.

Víctor Font, en la presentación de su Projecte Messi. / NOSALTRES

Xavi Hernández, desatado

Hablando de leyendas, Xavi se apuntó al descrédito de Laporta a través de Messi, revelando en una entrevista a La Vanguardia que el expresidente, no solo lo echó del club, sino que vetó su regreso en 2023. Al abrir la boca, el mejor centrocampista catalán de la historia recibió el escarnio de esa suerte de yihad digital que defiende de forma descarnada a Laporta en las redes sociales. El desgaste de su figura, ya acusado tras su liosa salida como entrenador, se ha visto ahora agravado. Es diana y la reacción del propio Laporta y su entorno ha sido inmisericorde. "Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana", soltó.

Alejandro Echevarría, en boca ya de todos

Hace 20 años tuvo que dimitir como directivo al descubrirse que era patrono de la Fundación Francisco Franco, así que el excuñado del expresidente prefiere hoy día operar sin cargo, en la sombra del público. Ha sido uno de los caballos de batalla de Font, y más después de que Xavi dijera que manda más que Laporta. Ninguna novedad para aquellos que siguen el día a día de las interioridades del FC Barcelona. Figura volcánica y temida ahí dentro, tiene amplio poder de decisión en la mayoría de departamentos. Laporta ha defendido su presencia contra viento y marea. Le considera de confianza e imprescindible. Este viernes causó algunos sarpullidos al declarar en Catalunya Ràdio que "no somos sectarios. El Barça admite todo tipo de pensamiento".

Alejandro Echevarría, consejero de Laporta, se asoma al campo de entrenamiento. / Javi Ferrándiz / SPO

La denuncia en la Audiencia Nacional

En fase aún de precampaña, un socio del FC Barcelona presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional con presuntos cargos muy serios contra Laporta y varios de sus directivos y ejecutivos. Blanqueo de capitales, fraude a Hacienda, comisiones indebidas, organización criminal... Cayó el caso en el juez Santiago Pedraz, que se declaró enseguida incompetente e instó al denunciante a llevar los papeles a los juzgados de Barcelona. Dijo que lo hará tras las elecciones, así que igual no hemos oído lo último de este tema. Laporta desvió el asunto hacia Font, le acusó de estar detrás, y este respondió tajantemente que no tenía nada que ver con ello, que está harto de ver al Barça en los tribunales.

Darren Dein, Congo, New Era, Limak...

Según el día, cuando Font acusaba de falta de transparencia a Laporta se confundía con falta de honestidad. La elección de Limak, el patrocinio del Congo, la comisión de 50 millones a Darren Dein y el papel de New Era Visionary Group han sido una constante en esta campaña del principal opositor.

Regreso de la grada de animación, en versión reducida, al Camp Nou durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. / JORDI COTRINA / EPC

A vueltas con el socio

En periodo electoral, el club se reconcilió con la Grada d’Animació, criminalizada hasta hace nada, y anunció que la grada del Gol Norte sería exclusivamente para socios una vez conseguida la licencia 1C del Ayuntamiento, cosa que sucedió este pasado martes. Laporta también prometió recuperar los desplazamientos. Una forma de contrarrestar una de las críticas más insistentes a su gestión, que es la de dirigir de espaldas al socio. Font detectó ahí un posible filón y presentó uno de sus planes estrellas, que consiste en rebajas del 50% e incluso del 75% a los abonados más fieles.

Flick, el intocable

Se diría que el técnico alemán de 61 años ha sido la única figura que ha generado consenso positivo. Gane quien gane, la apuesta por su continuidad está asegurada. Font avanzó que prescindiría de Deco, el director deportivo, de quien criticó que desde fuera ofreciera a Vitor Roque y lo primero que hizo al entrar en el club fue acometer su polémico fichaje. Laporta a su vez ha desdeñado los méritos del tridente propuesto por Font para reemplazar al luso-brasileño: Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos. "Entre los tres no le llegan a la suela del zapato a Deco", dijo. Nadie se salva en periodo electoral. El intento de última hora de Font de meter en campaña a Haaland no ha tenido recorrido.

Cos, Puig y Planchart entran al local donde tiene su sede electoral Víctor Font. / MANU MITRU / EPC

¿Se ha salvado al Barça?

Laporta ha escrito un libro en que afirma que sí, Font y sus expertos económicos dicen que al contrario. "Teníamos un estadio obsoleto y muy deteriorado, un equipo que no ganaba y un club arruinado, ahora tenemos un estadio nuevo, un equipazo y el club saneado", ha proclamado Laporta. "Un club que ha hecho 230 millones en pérdidas, después de 800 en 'palancas', que tiene prácticamente la misma deuda corporativa que tenía, más la del estadio, que la dejamos aparte, y que tiene 150 millones de fondos propios negativos, es difícil decir que está mejor", ha expuesto a este diario Jaume Guardiola, el banquero de confianza de Font.