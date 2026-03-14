Expertos valoran la campaña electoral del Barça: entre el "emocional" Laporta y el cada vez menos "racional" Font

Ocho días de campaña electoral, varias semanas de precampaña con otros cuatro aspirantes que se quedaron por el camino, dos debates electorales cara a cara, innumerables entrevistas y actos públicos... Joan Laporta y Víctor Font han aprovechado al máximo sus oportunidades para explicar cómo sería su Barça en el caso de que ganen los comicios de este domingo. Pero tan importante como el contenido de sus propuestas, al menos en clave electoral, es cómo las han presentado.

Ambos eran personalidades ya conocidas por el socio azulgrana. Por descontado lo es Laporta, el segundo presidente más longevo de la historia de la entidad tras Josep Lluís Núñez, pero también Font, pues ambos ya protagonizaron las elecciones del año 2021. El perfil público de ambos estaba marcado. La batalla se preveía, y ha sido, entre el "emocional" Laporta y el "racional" Font. Aunque con matices.

Barcelonismo por emoción y por razón

Coinciden en los adjetivos los expertos en comunicación pública consultados por este periódico. "Responden a los dos arquetipos de la comunicación, en el minuto uno son prácticamente antagonistas, radicalmente distintos: uno encarna el barcelonismo por emoción y el otro encarna el barcelonismo por razón", analiza Lluís Pastor, experto en comunicación social y persuasión y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Joan Laporta junto a Xavi Puig y Joan Soler en la tribuna, poco antes del Barça-Levante. / JORDI COTRINA

"Laporta tiene un perfil muy apasionado, tiene una comunicación muy emocional. Le hemos visto comiendo macarrones con una peña, bebiendo a porrón, sudado subiendo a un tractor... Todo eso lo potencia y lo visualiza mucho, aprovecha mucho esa cercanía natural", apunta sobre el candidato a la reelección la periodista Aurora Masip, experta en comunicación y exportavoz de la Generalitat.

Laporta partía en esta campaña con la ventaja de un proyecto deportivo consolidado y en dinámica ganadora y un enfriamiento de la crisis económica del club. "Se ha dedicado a multiplicar mil veces el papel que sabe hacer, el de tipo cercano, populista... No ha añadido ningún nuevo matiz a su personaje público. Pero Font sí lo ha hecho con respecto a las anteriores elecciones", introduce Pastor.

Xavi Hernández y Víctor Font, en la presentación del grupo Nosaltres. / Manu Mitru

Font juega al ataque

Los dos expertos coinciden en que el empresario de Granollers, sin perder su esencia, ha modificado su comunicación pública en estos comicios. A juicio de Masip, "ha jugado mucho al ataque esta vez, porque no hacerlo acaba incidiendo en un perfil muy racional. Y la racionalidad, en el mundo del fútbol, no conecta tanto como la emocionalidad". Y amplía Pastor: "Ha habido una mutación en su comunicación pública, quienes le asesoran han eliminado ciertas aristas para dulcificar su perfil y construir una imagen menos estereotipada".

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"Con respecto a la campaña anterior, Font ha subido un punto su agresividad en el lenguaje. Le dice a Laporta que roba, que ha engañado al socio, que por su culpa ya no está Messi... Eso le ha servido para visualizar una parte más emocional", profundiza la experta.