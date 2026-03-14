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Audrey Pascual corona sus Juegos con un bronce: "Antes de venir tenía un poco de miedo, pero han sido unos Juegos de diez"

"El bronce me sirve para reconciliarme con el eslalon tras una temporada muy mala en la modalidad", dice la madrileña, que ha sumado 4 medallas en 5 pruebas.

Audrey Pascual posa con su medalla de bronce en eslalon en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Audrey Pascual posa con su medalla de bronce en eslalon en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. / MIKAEL HELSING/CPE

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La esquiadora española Audrey Pascual, que este sábado puso fin a su participación en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con un bronce en eslalon, ha asegurado que se va "más que contenta y satisfecha" por haber vivido una cita "de diez", con cuatro medallas en cinco pruebas disputadas.

"Han sido unos Juegos de diez. Antes de venir me daba un poco de miedo que las Olimpiadas pudiesen conmigo, sobre todo a nivel mental con la presión y con la exigencia que yo también me pongo a mí misma. Pero para nada. He sabido llevarlo muy bien, los nervios los he llevado muy bien y he afrontado cada carrera como un punto y aparte. Estoy superfeliz", señaló en declaraciones a los medios de comunicación facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

"Estoy supercontenta"

Además, se mostró especialmente contenta con la presea lograda este sábado. "Estoy supercontenta, porque llevo una temporada muy mala con el eslalon, he tenido más malos momentos que buenos. Quería utilizar esta carrera para reconciliarme un poco, intentar volver a las sensaciones buenas que tengo en los entrenos, que no he podido demostrar en el circuito de Copa del Mundo", confesó.

"La primera manga me ha sorprendido mucho colocarme primera. Como llevaba muy malas sensaciones, también estaba muy nerviosa arriba en la segunda manga, pero he intentado hacer mi carrera y estoy supercontenta con llevarme un bronce en esta disciplina", continuó.

También habló de la igualdad que ha reinado en la prueba. "En eslalon es raro estar tan juntas, a mí también me ha sorprendido bastante. También es verdad que es una pista muy fácil, todas podemos demostrar nuestro nivel, incluso gente que a lo mejor no ha podido demostrarlo a lo largo de la temporada porque las pistas eran algo más complicadas. Hemos quedado muy justas y yo me he metido en el podio", manifestó.

Volver a los estudios

Así, pone fin a su andadura en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con cuatro medallas en cinco pruebas disputadas. "Yo era consciente de que podía pasar porque estoy aquí porque me lo merezco y que lo iba a intentar. Me daba un poco de miedo no saber afrontar los nervios ni la presión. Me tambaleaba un poco, pero me puedo ir más que contenta y satisfecha", afirmó.

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Por último, Pascual explicó que ahora retomará sus estudios de tercero de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada. "Primero, tengo que volver a clase, que me tengo que poner un poco al día. Me encantaría hacerme un viaje y disfrutar de estas medallas, que son increíbles", finalizó.

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