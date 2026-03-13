Cómo votar en las elecciones al Barça 2026: así funcionan las votaciones

El próximo domingo 15 de marzo se celebran las elecciones presidenciales en el FC Barcelona, en el que finalmente será un cara a cara entre Joan Laporta y Victor Font. Tras la invalidación del 21% de las firmas de Marc Ciria, el tercer candidato a la presidencia de la entidad azulgrana ha quedado fuera de la carrera. El presidente saliente se enfrenta a un solo miembro en la oposición después que ambos fueran los únicos en superar las 2.337 firmas válidas necesarias. Ahora los socios deben decidir si prefieren dar continuidad al segundo mandato de Laporta o coronar a Font después de quedar segundo en 2021.

Será el cuarto cara a cara en la historia de las elecciones del Barça. En las tres anteriores siempre ganó el presidente que defendía su silla. Será el primer duelo de este estilo para Joan Laporta, quien ya fue presidente entre 2003 y 2010. Tras un intento fallido de instaurar un nuevo gobierno en 2015, Laporta regresó en marzo de 2021 para imponerse a Font y Toni Freixa (con el 54% de los votos). Laporta dimitió en febrero para poder presentarse a la reelección, dejando al vicepresidente Rafa Yuste en su lugar como presidente interino hasta el próximo 1 de julio.

Cómo votar

No se podrá votar por correo. Solo se podrá votar de manera presencial, y para ello el club ha desplegado una sede en cada provincia del territorio catalán (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y otra en Andorra. El recuento de votos se realiza el mismo día de las elecciones, el domingo 15 de marzo, después de que los socios hayan votado entre las 9.00 y las 21.00 horas. Los resultados se anunciarán esa misma noche tras el cierre de las urnas y el escrutinio oficial. Aunque el ganador se conocerá el mismo domingo 15 de marzo, el nuevo presidente y su equipo no empezarán a ejercer plenamente hasta el 1 de julio.

Para votar en las elecciones del Barça es imprescindible estar incluido en el censo electoral definitivo. También es obligatoria la acreditación de la identidad el día de la votación con carné de socio (para entrar al recinto) y DNI (para votar). Además, hay que cumplir con los requisitos estatutarios vigentes: ser mayor de edad y tener una antigüedad como socio de por lo menos un año. La cifra oficial de socios que pasan este baremo es de 114.504, aunque la participación suele rondar el 50% del censo electoral.

Mapa electoral del FC Barcelona para las elecciones presidenciales del 15 de marzo. / FCB / Europa Press

La normativa del club también insta a votar de manera individual, a menos que esto no sea posible, para evitar problemas de acceso y movilidad. Al mismo tiempo, está prohibido ejercer el derecho a voto en nombre de otra persona, pues la votación solo puede ser efectuada por la persona titular del carnet.

Desde la entidad azulgrana también se informa de que no hay aparcamiento disponible por las obras en el Spotify Camp Nou y tampoco actividades extraordinarias planificadas.

El día de la votación, en la sede del Spotify Camp Nou, se dispondrá del servicio T'Acompanyem, en el que voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja ayudarán a los socios y las socias con problemas de movilidad a llegar a su punto de votación. Todas las sedes de votación son accesibles y están adaptadas para todas aquellas personas con dificultad de movilidad.

Ese mismo domingo 15 de marzo, el primer equipo masculino jugará en el Camp Nou frente al Sevilla a partir de las 16.15 horas. Los estatutos del Barça recomiendan que las jornadas de votación se produzcan en días de partido.

