Victor Font cierra eufórico la campaña: "La ola del cambio ha llegado y es imparable"

En poco más de 48 horas el despacho presidencial del FC Barcelona grabará un nombre en su puerta. Víctor Font está convencido de que será el suyo. El candidato ha cerrado este viernes la campaña electoral con un acto multitudinario en su sede de Diagonal, donde la bebida y la comida se mezclaron con los abrazos y los aplausos. Con un baño de masas, Víctor Font bajó la persiana de su campaña electoral para convertirse en presidente del Barça. Los ánimos, mucho más eufóricos que en 2021, llenaron una sede que despidió unas semanas duras por todo lo alto.

'We Will Rock You' de Queen resonó en los altavoces. Micrófono en mano, Víctor Font se encaminó hacia la tarima, donde ya le esperaban todos los integrantes de su candidatura en ascuas. Esperándole a él, el líder con el que quieren ocupar los despachos del Camp Nou a partir del lunes. Se abrazaron uno por uno, con emoción en más de uno. Tras una ovación y un clamor al unísono de “Presidente, presidente”, Font arrancó su último discurso como candidato.

"Una causa de país"

“Hace 3 semanas abríamos la sede. Empezábamos una precampaña cuando había gente que nos decía que no entendía por qué hacíamos el esfuerzo, que no entendían por qué queríamos participar en estas elecciones. Nos querían hacer creer que no había partido tal y como se han fijado las elecciones, en medio de la temporada y la competición, negando la participación a muchos socios que no podrán votar ni por correo ni por voto electrónico”, empezó Font su intervención.

“La causa que defendemos, que lo hacemos todos los que estamos aquí y miles de barcelonistas que no están aquí pero vendrán a votar el domingo, es una causa que es tozuda, que trasciende nombres, personas concretas, por un Barça más justo, honesto y más transparente. Que tiene un movimiento peñístico fuerte, con una grada de animación potente, con abonados que son respetados —enfatizó el candidato—. Una causa que es una causa de país, que está representada por la mejor institución del mundo. Llevamos tanto tiempo muchos socios tristes de que la realidad del club no se corresponda con los valores fundacionales, que no es transparente, liderado con poca honestidad, sin grada de animación ni movimiento peñístico, donde socios de todas las edades se sienten lejos”.

Font no dejó de lado las propuestas que ha ido presentando esta semana, pero se centró más en la parte emocional y en recalcar todo aquello que quiere cambiar si es elegido en los comicios del domingo. “Ante esta realidad, que es tozuda, es por eso que ha pasado todo lo que ha pasado estas 3 semanas. Hemos demostrado que hay una mayoría social que quiere un Barça diferente y mejor. Que cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos. Ante un expresidente que miente, que quiere dividir, se encontrarán delante a gente luchando por el Barça de su gente”, remarcó el candidato.

“Este no es el proyecto de Víctor Font”, dijo delante de más de 300 personas. “Víctor Font está al frente de este proyecto y trabaja para crear las condiciones para que todos los culés se sientan representados por un proyecto que el lunes cambiará la historia para siempre del Barça. A partir del lunes, los socios y socias que lleváis décadas escuchando que el Barça es de todos, eso comenzará a cambiar. Esta institución se gobernará por sus socios y socias como entidad principal. Seremos la envidia del mundo, donde el sentimiento de pertenencia y el ‘més que un club’ será una realidad, una realidad tozuda”.

La movilización, clave

Para Font, la clave de su triunfo electoral, además de su trabajado programa, es la movilización, por eso hizo un llamamiento para que todos los socios y socias acudan al estadio el domingo. “Queda poco. Pero esta realidad no es una realidad que se haya consolidado. Hasta el domingo, hasta que las urnas dicten sentencia, no podemos pararnos. La clave para el domingo es la movilización. La realidad social del club es tozuda y hoy hay una mayoría social que quiere el Barça que nosotros defendemos. Por tanto, cada uno de nosotros no solo vamos a votar, sino que movilizamos a todo nuestro entorno. Todo el mundo tiene que ir a votar. Todos ellos, a partir del lunes, verán que el Barça vuelve a ser la mejor institución del mundo. La ola del cambio ha llegado y es imparable”, cerró el candidato, que ha dejado visto para sentencia su segunda campaña electoral para convertirse en presidente del Barça.

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Los altavoces reverberaron al son de 'Glory Days' de Bruce Springsteen, mientras una ovación daba por terminado el último acto de campaña. Han sido semanas duras, de mucho compromiso y sacrificio por parte de la candidatura, que cree firmemente en lograr una victoria el domingo. Las urnas decidirán y, en poco más de 48 horas, el despacho presidencial del FC Barcelona grabará un nombre en su puerta. Víctor Font está convencido de que será el suyo.