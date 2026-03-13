Shai se acerca a su segundo MVP al romper otro histórico récord de Wilt Chamberlain: "Prueba el éxito y quiere más"

Shai Gilgeous-Alexander no le teme al destino. Apunta, dispara y anota. Dos puntos más desde la media distancia, y ya son 20. Otro partido más, y van 127. Seguidos. El récord de Wilt Chamberlain perduró durante más de seis décadas, pero ahora le pertenece al base canadiense. Si los 83 puntos de Bam Adebayo para convertirse en el segundo máximo anotador en un partido fueron una anomalía estadística, lo de Shai es simplemente producto de la perseverancia: 20 o más puntos en 127 partidos consecutivos. "Toda mi vida es consistente", admitió un día el jugador de 27 años. La repetición es su mayor virtud, pues no cansa de demostrar una y otra vez que el MVP de la temporada pasada no fue casualidad, y entre ceja y ceja ya tiene el siguiente.

Adebayo fue criticado por la manera en que consiguió superar los 81 puntos de Kobe Bryant, y Shai tampoco escapará el escrutinio público. El récord que acaba de superar tiene un matiz que no se puede obviar, y es que no incluye los partidos de playoffs, en los que se quedó hasta tres veces sin llegar a la marca la pasada temporada. Wilt solo bajó de los 20 puntos una vez en sus primeros cinco años jugando playoffs. Además, Chamberlain promedió 49,2 puntos por partido en sus 126 encuentros (por los 32,5 de SGA) incluyendo los legendarios 100 puntos en 1962, y su racha de 126 partidos solo se rompió por ser expulsado a los cuatro minutos tras protestar una falta cuando ya llevaba seis puntos. De haber seguido jugando, su racha habría sido de 219 partidos seguidos.

Regreso histórico

Al ritmo que lleva Shai, no sería de extrañar que también superara esa posible marca. Lo más sorprendente es que tenía 20 puntos al final del tercer cuarto en 113 de los 127 partidos, y como recordó su entrenador Mark Daigneault al final del partido, el récord del equipo fue de 103-24 en esos 127 partidos: "Su racha individual de anotación no se ha producido a expensas de su equipo ni de sus compañeros." Sin embargo, su obsesión por el récord estuvo a punto de costarle caro. Tras sufrir una distensión abdominal durante un partido el pasado 3 de febrero, siguió jugando hasta llegar a los 20 puntos cuando los Thunder ganaban por 29 puntos a falta de 1:48 para el final del tercer cuarto. Finalmente solo se perdió los siguientes nueve partidos y ha vuelto a tiempo para intentar conquistar su segundo MVP, por el que luchará contra Nikola Jokic hasta final de temporada, ganador en 2021, 2022 y 2024 y al que ya se lo arrebató la temporada pasada.

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Shai Gilgeous-Alexander es inundado por su compañeros en la entrevista después de romper el récord. / Oklahoma City Thunder

Chamberlain todavía ostenta los récords de las rachas más largas anotando 30 puntos (65 partidos), 40 puntos (14 partidos), 50 puntos (siete partidos) y 60 puntos (cuatro partidos). Shai ya fue campeón de la NBA el año pasado, pero sigue rindiendo al máximo nivel y se encuentra en el mejor momento de su carrera, y su hambre insaciable le podría llevar a romper varios récords más de anotación, un apartado de su juego que empieza a estar al nivel de los mejores de la historia. El base de los Thunder va camino de convertirse en el primer jugador desde Michael Jordan en anotar al menos 30 puntos por partido en cuatro temporadas consecutivas. "La naturaleza humana es que, cuando tienes éxito, te relajas un poco", declaró Daigneault antes del partido: "Él es todo lo contrario. Prueba el éxito y quiere más. Siempre quiere repetir".