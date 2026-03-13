El rugby español, en llamas: pobre rendimiento en el campo y gestión delirante en los despachos

España jugará por el bronce en un Rugby Europe Championship 2026 decepcionante en el que la gestión comunicativa del traspié ante Portugal en semifinales ha terminado salpicando todo lo ocurrido en el césped. Antes que nada hay que decir que el desempeño deportivo de España en el REC ha sido sorprendentemente pobre. Una primera parte desalentadora ante Suiza (21-14 al descanso), una segunda no mucho mejor ante Países Bajos (se perdió el parcial 21-17) y una derrota frente a Portugal evidencian que los Leones aún están lejos de ser lo que se anuncia desde la Federación, un equipo que apunta al Tier 1 cuando en realidad seguimos en la parte baja del Tier 2. Los de Bouza han patinado en el momento más inoportuno, en los partidos oficiales, después de completar un camino ilusionante con compromisos competitivos ante rivales de mayor entidad que los adversarios a los que se ha medido en el REC. Se peleará por un bronce que no será celebrado por la afición, por más que la derrota ante Portugal sea un resultado perfectamente posible ante un rival de nuestro entorno competitivo que gracias a esta victoria se queda por encima en el ránking mundial. Así, España, de la que en Ferraz se hablaba de acomodar entre los 12 primeros, acaba en la 17 el REC. Y la cruda realidad es que España va a jugar un Mundial después de disputar la clasificación más sencilla de su historia ante rivales como Países Bajos y Suiza, algo que viene provocado por el aumento de participantes en la copa del mundo a 24.

Pero más allá de lo ocurrido en el campo, lo realmente preocupante ha sido la gestión de la comunicación por parte de la Federación. Empezando por el triunfalismo artificial que han construido en torno a la selección con la connivencia de medios cercanos a la Federación. Un triunfalismo que hace daño a un grupo que crece a fuego lento gracias, especialmente, al empeño de unos jugadores que cada vez en más número actúan en clubes profesionales. A eso se suma que el aumento de las subvenciones del CSD y de World Rugby han permitido aumentar los días de concentración y con ello cohesionar más al grupo bajo las órdenes de un Bouza tan parco en palabras como honesto en su trabajo.

Y aún hay algo más grave que ese triunfalismo forzado, el incendio que ha montado la propia Federación tras la derrota ante Portugal invita a pensar que en Ferraz algunos no han digerido bien el fiasco de Lisboa (26-7). Sorprendió a todos, de inicio, el tuit del presidente de la FER, Juan Carlos Martín 'Hansen' en su cuenta personal, en lugar de en un canal institucional, minutos después de la derrota ante Portugal que arrancaba con un "mal partido de España". Se puede entender que al organizar las finales en Leganés, no estar en la final genere algo más que contrariedad por el dinero que se va a perder por ello, pero lo que ha venido después ha sido sencillamente delirante.

Un comunicado delirante

El domingo, mientras en las redes sociales (escenario que la Federación ha convertido en su campo de juego últimamente) se hablaba sin especial crudeza de la derrota ante los Lobos, la FER soltaba una bomba en forma de comunicado. Desde Ferraz se disparaba el efecto de la derrota con un comunicado que provocaba el estupor del rugby nacional. "Se trata de un momento duro para todos. La derrota ante un gran rival como Portugal duele especialmente por los detalles que marcaron el partido y por la trascendencia deportiva de la semifinal, que daba acceso a una final europea. El equipo había generado una gran ilusión en torno a este encuentro y entendemos perfectamente la decepción que este resultado puede provocar", comenzaba diciendo.

Después advertía "es importante poner este partido en perspectiva. Se trata de un resultado negativo dentro de una dinámica claramente positiva que el equipo nacional viene construyendo desde 2024. Durante este periodo se ha consolidado un grupo competitivo, con identidad, ambición y capacidad para competir al máximo nivel". Para dejar después un mensaje que lejos de despejar dudas que no existían sobre el futuro de Bouza, sonaba a respaldo del presidente en una situación límite que nunca lo fue, al menos no lo parecía: "Queremos también reafirmar nuestra plena confianza en el grupo de jugadores y en el staff técnico. El trabajo que se está realizando en términos de preparación, compromiso y cohesión de grupo está siendo muy sólido y estamos convencidos de que este proceso nos llevará a llegar en las mejores condiciones posibles a la próxima Copa del Mundo".

Un comunicado que le confiere una gravedad inusitada a la situación que en ningún momento parecía tal, pese la derrota ante una Portugal que históricamente nos ha ganado en partidos señalados. Bouza no está en duda porque sencillamente tiene contrato y una buena parte de él lo paga World Rugby. El argentino fue el elegido por World Rugby, frente a otros nombre que se promovían desde Ferraz, y la institución mundial lo va a mantener hasta que acabe el Mundial. Así que dudas, ni ha habido ni hay ni habrá sobre el futuro del seleccionador. Sin embargo, al comunicado se sumaban este viernes las declaraciones en el diario AS del presidente de la Federación echando más gasolina sobre la continuidad del seleccionador: "El resultado es un poco anormal por la trayectoria que tenía el equipo. Me indigna que se pida la dimisión de Bouza por un partido. El camino hasta ahora ha sido bueno y por eso hicimos un comunicado. A veces se quiere correr demasiado".

Esta vez los que han corrido demasiado han sido los dirigentes de la FER creado una crisis donde no la había. Ningún estamento del rugby nacional, incluida la prensa, ha cuestionado el trabajo de Bouza o su continuidad. Otra cosa es que la misma Federación que solo tiene ojos para las redes sociales y sus seguidores de Tik Tok convierta cuatro comentarios de tuiteros con seudónimo en una crisis nacional. Hasta en el vídeo de Televisión Española en la que se promocionaba el partido ante Rumanía un internacional español decía "que la gente se anime a venir por el rugby y no tanto por el Tik Tok".

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Es una lástima que España no juegue la final en Leganés porque compromete seriamente la afluencia de un público que la Federación necesita porque lo ha fiado todo a la organización de eventos. No llegó el fondo de inversión que se prometió en campaña en su día y los patrocinadores están huyendo, así que solo queda organizar eventos. Quizás esa urgencia explique el comunicado y la pésima gestión de una derrota que la gente del rugby ha asumido como natural y en los despachos de Ferraz ha provocado el mayor incendio injustificado que se recuerda en años. Así que hagan un favor al rugby español y acudan a Butarque este fin de semana a animar a los Leones, que ganar a Rumanía nunca ha sido fácil, y a ver a nuestros hermanos portugueses ante los Lelos.