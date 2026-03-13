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La FIBA nombra a Pau Gasol embajador global de la Copa del Mundo Femenina 2026

El exjugador español ya ejerció este papel en el torneo de 2022 en Sídney y ayudará a promocionar la cita que se disputará en Alemania del 4 al 13 de septiembre

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13/03/2026 La FIBA nombra a Pau Gasol embajador global de la Copa del Mundo Femenina 2026. EUROPA ESPAÑA DEPORTES FIBA

13/03/2026 La FIBA nombra a Pau Gasol embajador global de la Copa del Mundo Femenina 2026. EUROPA ESPAÑA DEPORTES FIBA / FIBA / Europa Press

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El exjugador de baloncesto español Pau Gasol ha sido nombrado por la FIBA embajador global de la Copa del Mundo Femenina 2026, que se celebrará en Alemania del 4 al 13 de septiembre, y "continuará apoyando esta prestigiosa competición como ya hizo en la edición anterior de 2022 en Sídney (Australia)".

Así lo indicó este viernes la propia FIBA en su página web. "Gasol, miembro del Salón de la Fama de la FIBA desde 2025 y ganador y MVP de la Copa del Mundo de la FIBA 2006, es una figura legendaria del baloncesto y utilizará su estatus dentro y fuera de este deporte para promocionar el evento principal de este año en Berlín", subrayó el comunicado oficial.

Acorde a esa nota de prensa, su labor destacará la "popularidad" y el "desarrollo" actuales del baloncesto femenino. El propio Pau Gasol declaró que este Mundial Femenino "reflejará el extraordinario crecimiento que está experimentando el baloncesto femenino en todo el mundo".

"El nivel de talento, la competitividad y el interés global por este deporte siguen en aumento, y este torneo supondrá otro importante paso adelante para el baloncesto femenino", dijo el laureado exjugador catalán.

Impulso al baloncesto femenino

El comunicado también señala que Gasol "ha defendido con vehemencia el baloncesto femenino" y que "lleva más de cuatro años invirtiendo en él". "Su nombramiento refleja su deseo de mantener este impulso", se recalcó sobre un Gasol que se ha convertido así en el segundo icono del baloncesto en asumir este cargo, tras la estadounidense Sue Bird.

Como embajador global hace cuatro años, Gasol contribuyó a que esa cita de Sídney destacase con 1.100 millones de impresiones y 14 millones de interacciones en las plataformas sociales globales, además de un récord de 145.000 espectadores durante la competición.

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"Además de sus logros en la cancha, Gasol ha seguido cosechando éxitos desde su última aparición con España en los Juegos de Tokio, hace cinco años, su quinta participación olímpica. Desde que se retiró del baloncesto profesional, ha centrado sus esfuerzos en tres áreas principales: su papel institucional en el deporte, la reducción de la obesidad infantil y la inversión en deporte, salud y bienestar", zanjó la nota.

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