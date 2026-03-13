El cuestionario de las elecciones
Lluís Carrasco: "Espero que al socio del Barça se le mime muchísimo más"
Lluís Carrasco (Barcelona, 1962), publicista de amplio recorrido, se dio a conocer entre la masa futbolera por propulsar la campaña electoral de Joan Laporta en 2021 (la pancarta 'Ganas de volver a veros' junto al Bernabéu ha sido replicada y copiada desde entonces). No ha intervenido en este proceso electoral pese a las conversaciones mantenidas con algunos de los aspirantes. Desde diferentes medios, entre ellos EL PERIÓDICO, ofrece su mirada sobre el estado de salud del Barça. Es sobrino del fallecido Raimon Carrasco, que fue presidente interino del Barça entre diciembre de 1977 y julio de 1978, dirigiendo la transición hasta las primeras elecciones democráticas, ganadas por Josep Lluís Núñez.
El cuestionario
Si es por la parte deportiva, ha dado con una buena solucion. La combinacion Flick-juventud-Masia-catalanidad… Ha sido un acierto incuestionable. En otros ámbitos, me falta información para hacer una valoración exacta y objetiva, pero hay un poco de todo.
Transformación.
Me preocupa. Claro. Haber flirteado todo el mandato entre pérdidas y un fair-play bloqueado ha sido deprimente. El necesario paso por Montjuïc ha sido económicamente muy cruel.
Seguro. Cualquier otra respuesta sería un drama. Y debe volver cómo y cuando quiera.
El socio no es que sea propietario, el socio es el club. Espero que se le mime y se le escuche muchísimo más. Lo merece.
Suscríbete para seguir leyendo
- Creí a Xavi al cien por cien cuando vi qué tipos decían que mentía
- El Ayuntamiento concede la licencia 1C al Barça: 62.000 espectadores podrán acudir al Camp Nou este domingo de elecciones
- Un penalti de Lamine Yamal en el último segundo blanquea un mal partido del Barça en Newcastle
- La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé
- La UCO desvela amaños de la trama de Rubiales en obras de la Ciudad del Fútbol: 'Nos la han puesto botando
- El 'factor Messi' agita las elecciones del Barça: el punto débil de Laporta y el sueño de Font
- Anna Garriga, economista: 'El Barça es un club hundido económicamente, más que nunca
- Newcastle – Barça, hoy en directo: última hora de los octavos de final de la Champions