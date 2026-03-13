Lluís Carrasco: "Espero que al socio del Barça se le mime muchísimo más"

Lluís Carrasco (Barcelona, 1962), publicista de amplio recorrido, se dio a conocer entre la masa futbolera por propulsar la campaña electoral de Joan Laporta en 2021 (la pancarta 'Ganas de volver a veros' junto al Bernabéu ha sido replicada y copiada desde entonces). No ha intervenido en este proceso electoral pese a las conversaciones mantenidas con algunos de los aspirantes. Desde diferentes medios, entre ellos EL PERIÓDICO, ofrece su mirada sobre el estado de salud del Barça. Es sobrino del fallecido Raimon Carrasco, que fue presidente interino del Barça entre diciembre de 1977 y julio de 1978, dirigiendo la transición hasta las primeras elecciones democráticas, ganadas por Josep Lluís Núñez.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Si es por la parte deportiva, ha dado con una buena solucion. La combinacion Flick-juventud-Masia-catalanidad… Ha sido un acierto incuestionable. En otros ámbitos, me falta información para hacer una valoración exacta y objetiva, pero hay un poco de todo.

¿Le preocupa el estado económico del club? Me preocupa. Claro. Haber flirteado todo el mandato entre pérdidas y un fair-play bloqueado ha sido deprimente. El necesario paso por Montjuïc ha sido económicamente muy cruel.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? Seguro. Cualquier otra respuesta sería un drama. Y debe volver cómo y cuando quiera.