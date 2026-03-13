Limak no puede ser Juan Palomo

Ya Saben: Juan Palomo. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Así es como la constructora Limak campea por el club. Quedan dos años de obras delicados. Si rectificamos esta anomalía inaceptable, estamos a tiempo de ahorrar hasta 250 millones de euros imprescindibles para el Nou Palau y párking de 3000 plazas.

Por respeto al mandato de 2021, he guardado silencio sepulcral sobre la marcha del proyecto. Ofrecí colaborar con la actual Junta en la Asamblea de 2021. Pensé que 10 años liderando el Espai Barça y 40 de profesión podían ser útiles en la transición. Nadie me llamó. Nada que objetar. Faltaría más.

Convocadas las urnas, estimo pedagógico compartir mis reflexiones para votar con mejor conocimiento de causa.

Es útil repasar lo realizado desde 2010 para resolver décadas de desencuentros en la transformación de Les Corts. Descartamos la propuesta Foster, porque la recalificación del Mini para viviendas descapitalizaba al club, y ¡nos dejaba sin espacio físico para el futuro Palau! Tras ello impulsamos: referéndum 2014, Master Plan con alcaldes Xavier Trias y Ada Colau, obteniendo un histórico apoyo de 41 de los 43 regidores (justo después del 1-O, poca broma), proyectos de urbanización y reparcelación con participación ciudadana, concursos de arquitectura, Johan Cruyff Stadium, licitación de obras, permisos blindados con sentencia judicial, anteproyecto Palau, y financiación con Goldman al 3.5%. No sé si es “herencia nefasta”. Pero sí imprescindible. Decir que no se ha hecho nada en 10 años es ignorancia o mala fe. Los profesionales que se dejaron la piel no necesitan reconocimiento. Simplemente que no se mienta. Punto.

Tras las elecciones, y pese a tener licencia sin necesidad de ir a Montjuïc (¡200 millones ha costado el exilio!), la Junta decidió derribar la tercera gradería existente para volver a construirla, pero con los asientos 15 metros (ojo al dato abonados de tercera, es un edifico de 5 plantas) más lejos del césped, y encajar así los palcos VIP. Las razones del cambio (la estructura y afectación de abonados) ya se debatieron. Y como diría Koeman, "esto – la tercera gradería gallinero- es lo que hay".

Tras esta discutible decisión, Limak, con experiencia cero en Europa, se adjudicó las obras. Que Goldman fue quien tomó la decisión es un chiste. De ser cierta implicaría que la Junta no pinta nada, y lo que es peor: ¡está intervenida por la banca! No cuela. Se justificó que eran los más baratos y rápidos. Va a ser que no ¿Y qué adjudicaron? ¿Solo las obras? ¡No! Y aquí entra nuestro Juan Palomo. Se encargó que Limak también redactase el “proyecto de ejecución”, aquel que incluye las mediciones. Es decir, Limak hace el guiso -el proyecto- y se lo come -la obra-. Y el Barça calla y paga. Eso explica que los retrasos no tengan consecuencias, choquemos con vigas de 1.80 m de altura, o que la distancia entre butacas sea inaceptable. Y, sin duda, tendremos reclamaciones millonarias de Limak para cuadrar sus cuentas. Ante esta situación, nuestros técnicos están maniatados porun proceso polémico y famosos “imponderables”, para poner firmes al contratista. Una temeridad. De aquellos barros, estos lodos.

Estamos a tiempo. Si los dos años que quedan de obra los lidera un profesional y no un ejecutivo cuya principal valía tras hundir al Reus es ser amigo del presidente, podemos revertir la situación. Con asesoramiento en arbitrajes y negociando sin asados con Limak, podemos mejorar calidades y ahorrar hasta 250 millones de los 1.450 autorizados para el Espai Barça. Este cojín vendría de perlas para financiar Palau y parkings. Se trata de que Limak Palomo deje de hacer el guiso, y Barça coma y pague lo que merece. Ni más, ni menos.

Este domingo tenemos la palabra. Nuestro voto debe poner luz y rigor a este proyecto estratégico. Y cuanto antes lo hagamos, antes reforzaremos al club de nuestros amores. Visca el Barça y Visca Catalunya.