Laporta y Font se enzarzan en el debate de TV3 con frases como "eres un trilero"

Era la última oportunidad, y como tal decisiva, y la de mayor repercusión, con miles de culés pendientes de ver y escuchar a los dos aspirantes a presidir el FC Barcelona hasta 2031. Unos con el voto claro; otros tratando de disipar su indecisión. A ellos abordaron en el debate de TV3 el presidente saliente Joan Laporta y el aspirante Víctor Font con la expectativa de que los irresolutos decanten el signo de la victoria este domingo en las urnas del Camp Nou.

Los dos candidatos repitieron los mensajes que han tratado de consolidar en los últimos días. La plataforma televisiva era el potente altavoz final para que calaran las estudiadas frases. No cotizaba que Laporta tildaría a Font de tecnócrata de ordenador sin sentimientos y que Font subrayaría el populismo vacío de contenido de Laporta. Le acusó de mentir faltar a la verdad y deshonestidad, dardo que también utilizó el expresidente reiteradamente con versiones complementarias como "eres un trilero" y "barriobajero".

Debate elecciones a la presidencia del Barça en TV3 entre Joan Laporta y Víctor Font. / MANU MITRU / EPC

Nuevas víctimas

Acabaron agujerados, pero sin heridas graves. Solo pinchazos dolorosos de una discusión que se encolerizó pese a que ambos respondían uno detrás de otro la pregunta formulada. En la refriega quedaron salpicados otros nombres nuevos, al margen de Deco y Alejandro Echevarría, Xavi y Mateu Alemany. Por ejemplo, el tesorero del Barça, Ferran Olivé, y el expresidente de la comisión económica, Jaume Guardiola, que hoy es el segundo de Font, "que casi hunde el Banc de Sabadell y lo trasladó a Alicante", dijo Laporta, mucho más agresivo desde el inicio.

"Con Font y su equipo se destruirá todo lo construido y que tanto ha costado construir y volveríamos al pasado reciente con Bartomeu", dijo, para marcar territorio después de que el anterior dirigente (2014-2020) abogara por el cambio que promueve Font, que enseñó su programa electoral en el que constan "133 propuestas" por ninguna del expresidente. Así denominó en todo momento a Laporta.

Joan Laporta. / MANU MITRU / EPC

El protagonismo de Echevarría

La primera escaramuza se produjo pronto, con las réplicas y contrarréplicas cuando intervenía el adversario, y fueron constantes, con un Laporta vehemente y un Font que trataba de transmitir calma con un mensaje que subía de graduación. Reivindicó las figuras que han sido cesadas por Laporta (Xavi, Alemany, Jordi Cruyff) y, en cambio, atribuyó el mérito de Deco de volver al club por ser "socio de Alejandro Echevarría", a quien catalogó de "fascista". Laporta subrayó que Deco ha sido el arquitecto del equipo de Flick.

"El tridente es una estructura que sustituirá a Deco, Echevarría, Bojan, Alexanco, Masip, Yuste y Laporta, que no se sabe bien quién hace qué". Interpelado, el expresidente menospreció a Carles Planchart, "que hacía de analista del equipo contrario", a Albert Puig, "que escribió un libro" y a Francesc Cos, "que es fisioterapeuta". "No tienes sentido del ridículo", afeó Laporta, a lo que replicó Font: "¡Echevarría es el responsable del área de rendimiento!", exclamó con ironía tras ser acusado de ser "un peligro para el club".

Víctor Font. / MANU MITRU / EPC

Salió el nombre de Erling Haaland y, cómo no, el de Lionel Messi acerca del trato que le darán. Laporta erigirá una estatua y un montará un partido de homenaje. "Eso es un desprecio", respondió Font, que desea darle la categoría de presidente de honor, montar una sociedad comercial con el astro y darle la oportunidad de jugar otra vez con el Barça. Sólo coinciden en que los 5.000 primeros socios de la lista de espera tendrán un abono en el Camp Nou. No se sabe cuándo.