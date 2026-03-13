Laporta cierra la campaña con una fiesta anticipada: "Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera"

Se acabó la campaña. Y en la candidatura de Joan Laporta, lo han hecho con buenas sensaciones. Atrás quedaron los puñales y el clima bélico del debate de este jueves. En el último mítin de la campaña de ‘Defensem el Barça’ que ha tenido lugar este viernes por la tarde en La Pedrera, el ambiente era ya prácticamente de celebración.

Entre gritos de “president, president” y abrazos triunfales, Joan Laporta subió al estrado para comparecer por última vez como candidato a estas decimoquintas elecciones azulgrana antes de que mañana sábado tenga lugar la jornada de reflexión electoral y el domingo los socios acudan a las urnas. "Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera", sentenció el candidato tras repasar los éxitos de su mandato.

“Es fácil ser candidato con el equipo de campaña que he tenido”, quiso poner en valor el expresidente en un principio. “Todo lo que hemos ido haciendo es para las generaciones más jóvenes. Estamos consolidando la recuperación económica como ha dicho Oriol Amat y hemos rejuvenecido el equipo gracias a Deco a quien quiero agradecerle que haya aguantado todas las cabronadas que se le han dicho”, dijo haciendo que los 250 presentes estallaran en aplausos para su director deportivo, presente en la sala. “Deco en los despachos y Flick en el banquillo”, insistió como mantra.

"Hansi trabaja con una fórmula magistral. Con jugadores de La Masia y otros de culturas futbolísticas distintas para enriquecer nuestro equipo", desgranó el expresidente. "Cada vez que Font abre la boca intenta desestabilizar a este equipo, pero no le sale bien, como intentó hacer con Olmo", apostilló Laporta.

Logros de su mandato

El candidato azulgrana blandió la recuperación económica, los resultados deportivos y la construcción del Spotify Camp Nou como los mayores éxitos de su mandato y reconoció a los socios su paciencia durante todo este tiempo. “Estamos construyendo el futuro y la clave de este proyecto es el estadio. Los socios han tenido mucha comprensión durante esta travesía en el desierto. Mucha confianza”, aseguró Laporta que volvió a destacar que nada ha sido improvisado. Tras el Camp Nou, Laporta prometió que los esfuerzos se dirigirán al Palau.

Sin embargo, la solemnidad de sus agradecimientos dejaba espacio también al chiste. Tras enumerar uno tras otro los actos de campaña que ha ido haciendo por todo el territorio catalán, bromeó con las butifarras. “He comido macarrones en el bar Bocata, montado en toro mecánico en Mercabarna, he cortado jamón en Andorra y en tractor en Mollerussa. No sé si he comido butifarras, pero sí que he hecho alguna”, dijo despertando las risas del público.

Críticas a Font

"Todavía no sabemos qué propone para el femenino", dijo con sorna a pesar de haber rebajado mucho el tono con respecto a las últimas alusiones que había realizado a su adversario en las urnas. "Nos hemos encontrado una campaña en la que han jugado sucio. Creo que es evidente", dijo Laporta para sacar pecho de que la recuperación económica la han conseguido "sin rascar el bolsillo del socio". "Han jugado sucio diciendo que nos hemos metido dinero en los bolsillos", espetó sobre la campaña de Víctor Font.

"No contentos con eso, han dado credibilidad a todo lo que decía esa denuncia llena de mentiras. Eran sus mantras", añadió Laporta. "No tiene sentido del ridículo y le ha salido el tiro por la culata", añadió Laporta para asegurar que Font "tiene un cierto elitismo mal entendido de estos que creen que mean colonia". "El Barça no puede caer en manos de estas personas", sentenció.

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Poco antes de que interviniera el expresident, fueron interpelados algunos aficionados presentes. Desde Cèlia, socia número 9 del Barça, quien valoró el entusiasmo de Laporta, su positivismo y alegría y emplazó a los jóvenes a votar a Xavier Salamartín, que acompañó a Laporta en su primera etapa como presidente, y que quiso destacar su personalidad. “Jan siempre ha tenido una intuición. Los grandes recuerdos que tenemos de él son por haber tomado decisiones que iban en contra de lo que decían los power points”, afirmó haciendo un guiño a las calificaciones de 'tecnócrata' que el expresident ha hecho recurrentemente sobre su adversario electoral.