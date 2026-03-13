El FC Barcelona estrenará la nueva Grada d'Animació 'Gol 1957' este domingo frente al Sevilla

Este domingo 15 de marzo, coincidiendo con el partido ante el Sevilla (16.15 h) y la jornada de elecciones presidenciales del club, se estrenará en el Spotify Camp Nou la nueva zona de animación situada en la primera gradería del Gol Sur, bautizada como Gol 1957, en homenaje al Estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957. El club ha anunciado este viernes mediante un comunicado, que habilitará nuevamente la Grada d'Animació tras haber permitido puntualmente su regreso al estadio en el partido de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

"Este espacio es fruto del proceso de diálogo que el Club ha mantenido en los últimos meses con representantes de los diferentes grupos de animación, con los históricos grupos de animación", reza el comunicado. Alrededor de 800 personas podrán acceder a este espacio especial dentro del Gol Sur mientras el club sigue definiendo la propuesta definitiva junto a las entidades formantes y las autoridades. En la anterior ocasión, tras haber sido expulsados del campo a finales de 2024, el regreso de las cinco peñas integrantes de la Grada d'Animació se consideró un éxito. Ese hecho sumado a la obtención de la licencia 1C a principios de semana han hecho posible que el club haya confirmado su reapertura de este sector de animadores.

Sorteo de pases para la zona de Gol Norte

El Club obtuvo este martes la aprobación de la licencia correspondiente a la Fase 1C, y con ello amplió la capacidad de espectadores de los 45.400 que actualmente estaban pudiendo acceder al campo a un total de 62.000 con la habilitación de la zona de Gol Norte del estadio. Tal como ya se había anunciado, esta nueva disponibilidad de localidades se ha destinado íntegramente a los socios y socias abonados, así como a aquellos que solicitaron su pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo.

Dado que el número de solicitudes recibidas superaba el total de pases disponibles para esta zona, este pasado miércoles se celebró el sorteo ante notario para determinar las personas agraciadas. Una vez realizado el sorteo, el Club ya ha comunicado el resultado a los socios y socias seleccionados, que a partir de ahora pueden proceder a formalizar la compra de su pase correspondiente para esta zona de Gol Norte.