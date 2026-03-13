Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anna Garriga, economista: "El Barça es un club hundido económicamente, más que nunca"

La economista Anna Garriga.

La economista Anna Garriga. / EP

Laia Bonals

Laia Bonals

Barcelona
Anna Garriga (Girona, 1966) es economista y profesora en la Universitat de Girona. Durante 12 años ha sido decana de la Facultad de Economía y Empresa, además de ser miembro honoraria del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya. Participó en el Foro Suma Barça, celebrado en septiembre y organizado por EL PERIÓDICO, analizando los clubes de fútbol desde la perspectiva económica: su dimensión, su gestión y su impacto en el conjunto de la economía.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta?

¿Qué balance hace del mandato de Laporta?

Veo a un club de gran valor por su larga historia y su aportación social, pero es un club hundido económicamente, más que nunca. El ejemplo más claro es que, de manera recurrente, se tiene que recurrir a avales para inscribir jugadores en el último minuto y eso significa que se está al límite, porque un aval es un mecanismo extraordinario.

¿Continuidad o cambio?

¿Continuidad o cambio?

¡Cambio! ¿Por qué? ¿Estamos seguros de que tenemos buenos resultados deportivos? La realidad es que los resultados deportivos de todas las secciones y equipos serían mucho mejores si se desplegara una mejor gestión económica y financiera del club que diera margen para ampliar las plantillas. La economía ahora interfiere negativamente en la parte deportiva.

¿Le preocupa el estado económico del club?

¿Le preocupa el estado económico del club?

Muchísimo. Cuando la prensa hace titulares sobre la gravedad de los problemas económicos del Barça, escriben con fundamento. El diagnóstico económico está bien recogido en los informes de auditoría: fondo de maniobra negativo, patrimonio neto negativo y resultados medios de los últimos años negativos. Es muy preocupante que el Barça esté entre los clubes más endeudados del planeta.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel?

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel?

Si la respuesta a esta pregunta no es unánimemente afirmativa es que el club ha perdido sus raíces. No me siento cualificada para decir cuál debería ser su papel, pero sé que las grandes instituciones del país deben reconocer a sus grandes personalidades. El Barça es una gran institución y Messi es una gran personalidad en el mundo que merece el máximo reconocimiento en su casa.

¿El socio se siente todavía propietario del club?

¿El socio se siente todavía propietario del club?

Creo que ser socio del Barça debería ser más que un sentimiento. Si se sienten propietarios deben saber que son propietarios de demasiadas deudas y desde hace demasiado tiempo.

