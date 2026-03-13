El análisis del debate: Laporta agita el espantajo de Bartomeu frente a Font

Si había votantes que esperaban a ver qué se encontraban en el último debate para decidir a quién votar como próximo presidente del Barça, debieron irse a la cama a las tantas con la sensación de haber perdido el tiempo. Porque el cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font, puestos esta vez de frente para que no perdieran el contacto visual, nació como discusión embarullada y desembocó en gallinero insoportable. Las interrupciones se impusieron a las propuestas, y los reproches, algunos de ellos muy cutres, a los giros de guion.

Cuando Laporta llamó «trilero» a Font –éste trataba de explicar su cálculo de la deuda del Barça–, el presidente saliente ya había entrado en ebullición. No fueron pocas las descargas que le soltó Laporta a su rival. Muchas de ellas ya conocidas: «eres un tecnócrata de ordenador», «el único que miente eres tú», «no tienes sentido del ridículo», etc. Y Font, que en los últimos años ha aprendido a no arrugarse y al que esta vez nadie le aconsejó que mirara más a la cámara que a su contrincante, optó por mantener la agresividad. También por interrumpir. Pero amontonando todas esas propuestas electorales que Laporta considera imposibles. Como la reducción hasta un 75% del precio de los abonos. Hablar del bolsillo del socio fue una de las estrategias que empleó el empresario de Granollers, consciente de que la pela sigue siendo la pela.

Joan Laporta y Víctor Font, en el debate de TV3. / MANU MITRU

Pero si algo supo aprovechar Laporta desde el mismo amanecer fue el espantajo de Bartomeu, probablemente uno de los peores presidentes de siempre del club. Que Bartomeu admitiera a la agencia Efe que piensa votar a Víctor Font ayudó mucho a Laporta para emparentar a su rival con el pasado más oscuro de la entidad. Ahí, el presidente saliente pudo hurgar con los mismos argumentos con los que ha tejido una campaña electoral de mínimos, porque, según él, habla sobre «obra hecha». Es decir: Deco, Flick y el Spotify Camp Nou. «Continuaremos por el mismo camino para vivir los mejores años de nuestra vida», zanjó.

Font había comenzado el debate agitando su programa electoral. Pero cuando los gritos ganan, poco importa el papel.