Víctor Font mete a Haaland en campaña y negocia "una opción de compra preferente"

La candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barça asegura que está "negociando con el Manchester City" una "opción de compra preferente" por el delantero noruego Erling Haaland siempre que éste salga del club. Los cromos, pues, vuelven a formar parte de una campaña electoral.

Fuentes del equipo de Font mantienen que se han reunido "con más clubes y representantes" con el objetivo de "reforzar al equipo y plantearle opciones a Hansi Flick". Siempre y cuando logre el empresario de Granollers vencer a Joan Laporta en los comicios del próximo domingo.

El guion, siempre caprichoso en el fútbol, no ha acompañado a la sorpresa de Font de esta recta final de la campaña. Haaland protagonizó un mal partido en la derrota del Manchester City frente al Real Madrid (3-0) este miércoles en el Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions. Ni siquiera pudo el noruego rematar a puerta y apenas aportó dos pases a sus compañeros.

El periodista del diario Sport, Carlos Monfort, desveló la reunión que mantuvo en Madrid Carles Planchart, miembro del equipo de Víctor Font, con Ferran Soriano, CEO del City, y su director deportivo, Hugo Viana. El caso es que Haaland, de 25 años, tiene contrato con el City hasta el año 2034 y es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, comisiones a su padre, Alfie, a un lado.

Precedentes

Siempre hay espacio para el déjà vu en el fútbol.

Joan Laporta, cuando ganó sus primeras elecciones a la presidencia del Barça en 2003, se encontraba en pleno debate con los periodistas de El País cuando el Manchester United le echó el cable que esperaba, el anuncio de un presunto acuerdo venta por el centrocampista David Beckham bajo dos condicionantes: el triunfo electoral del abogado, entonces de 41 años, y la aprobación, claro, por parte del futbolista. Ganó Laporta las elecciones dando un revolcón de aúpa a Lluís Bassat, y en vez de Beckham, además del portero turco Rüstü Recber, quien llegó fue Ronaldinho, que fue el que activó el círculo virtuoso de Ferran Soriano.

Las maniobras electorales en campaña, alguna vez, han ido más allá del humo. Bien lo sabe Florentino Pérez, que arrebató a Luis Figo al Barça ante la hilaridad de Joan Gaspart para conquistar la presidencia del Real Madrid a costa de Lorenzo Sanz. Entonces, Florentino llegó a prometer a los socios que pagaría sus abonos durante un año si, en el caso de hacerse con la poltrona, Figo no se vestía de blanco.

Pues bien. En esta campaña azulgrana los cromos han aparecido de aquella manera. El único que asomó un poco fue Harry Kane, capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern a quien el precandidato Xavier Vilajoana afirmó haber tanteado. Vilajoana ni siquiera pasó el corte de las firmas. Mientras que Julián Álvarez, punta del Atlético y a quien la directiva de Joan Laporta mantiene en el radar de futuras incorporaciones, ronroneó la otra noche tras la goleada al Tottenham en la Champions cuando le preguntaron acerca de su futuro.