Baloncesto
Nico Laprovittola se rompe y se pierde la temporada con el Barça
El base azulgrana, de 36 años, estará tres meses de baja después de sufrir una rotura completa del tendón del adductor
La sección de baloncesto del Barça continúa amontonando malas noticias. Dejada de la mano de Dios durante un largo tiempo y condicionada por las estrecheces del 'fair play' económico del primer equipo de fútbol, las lesiones tampoco han dado tregua.
El último en caer, y para lo que resta de temporada, ha sido el argentino Nico Laprovittola, que había iniciado este curso con la esperanza de recuperar su nivel tras la rotura del ligamento cruzado que le mantuvo diez meses de baja. Esta vez, Laprovittola ha sufrido una rotura completa del tendón del adductor largo del muslo derecho, una lesión que le mantendrá en la camilla durante los tres próximos meses aplicando un tratamiento conservador.
La lesión de Laprovittola deja en cueros al Barça de Xavi Pascual, al que no le quedará otra que continuar exprimiendo a Tomas Satoransky para el puesto de base. El también argentino Juani Marcos apenas cuenta para el técnico azulgrana, mientras que a Juan Núñez, que lleva ya más de cuatro meses de trabajo de recuperación tras su última artroscopia en la rodilla derecha (realizada el pasado 1 de octubre), no se le espera, al menos, hasta el mes que viene. Punter y Brizuela tendrán que seguir echando una mano en la zona exterior.
Laprovittola, de 36 años, concluye su contrato con el Barça el próximo 30 de junio. Y en el club azulgrana ya asumían que el tiempo del talentoso base argentino en el club ya llegaba a su fin.
Suscríbete para seguir leyendo
- Creí a Xavi al cien por cien cuando vi qué tipos decían que mentía
- El Ayuntamiento concede la licencia 1C al Barça: 62.000 espectadores podrán acudir al Camp Nou este domingo de elecciones
- Joan Laporta: 'Con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana
- Un penalti de Lamine Yamal en el último segundo blanquea un mal partido del Barça en Newcastle
- La UCO desvela amaños de la trama de Rubiales en obras de la Ciudad del Fútbol: 'Nos la han puesto botando
- El 'factor Messi' agita las elecciones del Barça: el punto débil de Laporta y el sueño de Font
- Crisis diplomática por Mbappé: Real Madrid, Federación Francesa de Fútbol y Nike presionan al delantero por sus intereses encontrados
- La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé