Nico Laprovittola se rompe y se pierde la temporada con el Barça

La sección de baloncesto del Barça continúa amontonando malas noticias. Dejada de la mano de Dios durante un largo tiempo y condicionada por las estrecheces del 'fair play' económico del primer equipo de fútbol, las lesiones tampoco han dado tregua.

El último en caer, y para lo que resta de temporada, ha sido el argentino Nico Laprovittola, que había iniciado este curso con la esperanza de recuperar su nivel tras la rotura del ligamento cruzado que le mantuvo diez meses de baja. Esta vez, Laprovittola ha sufrido una rotura completa del tendón del adductor largo del muslo derecho, una lesión que le mantendrá en la camilla durante los tres próximos meses aplicando un tratamiento conservador.

La lesión de Laprovittola deja en cueros al Barça de Xavi Pascual, al que no le quedará otra que continuar exprimiendo a Tomas Satoransky para el puesto de base. El también argentino Juani Marcos apenas cuenta para el técnico azulgrana, mientras que a Juan Núñez, que lleva ya más de cuatro meses de trabajo de recuperación tras su última artroscopia en la rodilla derecha (realizada el pasado 1 de octubre), no se le espera, al menos, hasta el mes que viene. Punter y Brizuela tendrán que seguir echando una mano en la zona exterior.

Laprovittola, de 36 años, concluye su contrato con el Barça el próximo 30 de junio. Y en el club azulgrana ya asumían que el tiempo del talentoso base argentino en el club ya llegaba a su fin.