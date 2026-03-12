En Directo
Pulso en el Barça
Laporta - Font, el último debate antes de las elecciones del Barça, en directo
Los dos aspirantes a las presidencia del Barça viven en la noche de este jueves su último cara a cara antes de la cita decisiva del domingo.
A tres días de la votación final, Joan Laporta y Víctor Font afronta su segundo y último debate en una cita organizada por TV3 y Catalunya Ràdio. El cara a cara empezará a las 23.00 horas y estará moderado por los periodistas Maria Fernández Vidal y Francesc Garriga.
Pausa de hidratación en plena batalla
El debate se detiene durante unos minutos después de múltiples acusaciones en todas las direcciones. Deco, Alejandro Echevarría, Messi, Haaland, el Camp Nou y el agujero económico han sido los principales temas de conflicto.
Laporta: "Eres un trilero, Víctor"
A Laporta no le sientan demasiado bien los números citados por Font. "Eres un trilero, Víctor, el Barça está mucho mejor que hace cinco años. Eso es evidente y lo sabes. Hemos reducido la deuda en 200 millones”
Font: "Esta junta ha perdido 1.000 millones"
Font abre el apartado económico cargando con cifras contundentes: "Esta junta ha perdido 1.000 millones y a eso le dicen 'salvar al Barça'. Nosotros tenemos un plan para facturar 1.650 millones y generar 350 millones de beneficio anual para mantener el modelo de propiedad del club".
Font: "La reconciliación con Messi empezará en tres días"
El empresario de Granollers ensalza al astro argentino. "La reconciliación con Messi empezará a ser una realidad en tres días. Llevamos dos años trabajando en un proyecto de futuro con Leo. Es un tema de sentimiento, tenemos una herida abierta desde su marcha. Messi lloró desconsoladamente delante de ti", apunta Font. Poco antes, Laporta insistió en que el argentino tendrá una estatua y un homenaje en el Spotify Camp Nou. "Todo el respeto, pero la gente quiere presente y futuro. Ahora nos ilusionan jóvenes como Lamine y Cubarsí".
Laporta: "Alejando es una persona de mi máxima confianza"
El expresidente defiende a su excuñado y acusa de "sectario" a Font: "Alejando Echevarría es una persona de mi máxima confianza. Tiene una buena relación con Deco, Flick y es muy inteligente para moverse en ámbitos de la federación".
Laporta: "Deco es mucho mejor que Mateu Alemany"
"Deco es mucho mejor que Mateu Alemany, que puede saber de fútbol lo mismo que yo. Deco habla el mismo lenguaje que el entrenador. Ha reconfigurado la plantilla, ha renovado a los jugadores jóvenes... Tenemos la plantilla más valorada del mundo".
Font: "Deco es amigo y socio de Alejandro Echevarría"
"Echevarría es la persona que más manda en el club, como dijo Xavi. Y es una persona de ideología franquista. El 80% del proyecto deportivo de ahora es herencia. Deco ha hecho tres fichajes, los demás son fruto de gente como Xavi, que dio la oportunidad a muchos jugadores. Deco es socio y amigo de Alejandro Echevarría".
Font: "Nuestro programa tiene 140 propuestas"
Font defiende su programa y propuestas concretas: "Nuestro programa tiene 140 propuestas, el tuyo, ninguno. Somos los únicos que hemos explicado el proyecto deportivo. Ellos solo hablan de dos nombres. Lo que harán tres personas no es el trabajo de Deco, sino de Deco, Bojan, Alexanco, Echevarría, Masip, Yuste, Laporta... Queremos darle estabilidad al entrenador del Barcelona, es un empleado del Barcelona, no del FC Laporta".
Sube el tono entre ambos candidatos
Font acusa a Laporta de mentir a los socios, mientras Laporta cuestiona el proyecto deportivo de su rival. "Quedas desacreditado. Explícame tu proyecto económico, explícame tu proyecto deportivo. Es muy barriobajero. Nuestro proyecto deportivo funciona: Deco en los despachos, Flick en el banquillo. Inscribimos a todos los jugadores, a pesar de tu oposición".
Font: "El Barça debe funcionar con transparencia y honestidad"
Font responde a Laporta en su primer turno: "Estamos muy ilusionados, estas elecciones nos han permitido escoger entre dos modelos muy opuestos. Hay que elegir entre el modelo de la confrontación, si queremos un Barça para los turistas o para sus socios y abonados. El domingo hay que decidir si queremos un Barça que nos limita o un Barça imparable. El Barça del futuro debe ser transparente, honesto, participativo, debe contar con todos"
- Creí a Xavi al cien por cien cuando vi qué tipos decían que mentía
