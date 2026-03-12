Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laporta - Font, el último debate antes de las elecciones del Barça, en directo

Los dos aspirantes a las presidencia del Barça viven en la noche de este jueves su último cara a cara antes de la cita decisiva del domingo.

Laporta y Font se saludan antes del debate de este jueves.

Laporta y Font se saludan antes del debate de este jueves. / MANU MITRU / EPC

Raúl Paniagua

Raúl Paniagua

A tres días de la votación final, Joan Laporta y Víctor Font afronta su segundo y último debate en una cita organizada por TV3 y Catalunya Ràdio. El cara a cara empezará a las 23.00 horas y estará moderado por los periodistas Maria Fernández Vidal y Francesc Garriga.

