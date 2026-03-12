Laporta - Font, el último debate antes de las elecciones del Barça, en directo

Font: "La reconciliación con Messi empezará en tres días"

El empresario de Granollers ensalza al astro argentino. "La reconciliación con Messi empezará a ser una realidad en tres días. Llevamos dos años trabajando en un proyecto de futuro con Leo. Es un tema de sentimiento, tenemos una herida abierta desde su marcha. Messi lloró desconsoladamente delante de ti", apunta Font. Poco antes, Laporta insistió en que el argentino tendrá una estatua y un homenaje en el Spotify Camp Nou. "Todo el respeto, pero la gente quiere presente y futuro. Ahora nos ilusionan jóvenes como Lamine y Cubarsí".