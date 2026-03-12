Jaume Guardiola: "Los líderes populistas ganan, pero el Barça será capaz de superar ese mal"

Jaume Guardiola (Barcelona, 1957) va cambiando de postura sobre la silla mientras atiende al periodista en la sede de Nosaltres, candidatura en la que entró para ser la mano derecha de Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barça. Apasionado, se deja llevar por la gestualidad. Se le ve disfrutar después de una vida dedicada al mundo de las finanzas. Y desde las alturas. Después de haber ocupado puestos directivos tanto en el BBVA como en el Banco Sabadell, y de haber dejado la presidencia del Cercle d'Economia y el patronato de ESADE, se ve de repente en el siempre peliagudo escaparate del deporte de masas. Con el Barça de por medio, cuna de pasiones descarnadas.

¿Qué es el Barça para usted?

El Barça es el club de mi vida. Es algo que siento profundamente desde que era un niño. Yo era el típico que se iba a la cama llorando en las derrotas. He tenido una vida profesional amplia, y el Barça es algo así como el refugio donde soy un niño otra vez.

Cuando su padre murió era el socio número tres. Supongo que le contaría que el Barça, durante toda su historia, también se ha significado por sus guerras intestinas. Han marcado su historia.

Mi padre estuvo en la candidatura de Víctor Sagi en las primeras elecciones democráticas contra Josep Lluís Núñez. Experimentó en sus carnes uno de esos momentos. Ellos quedaron primeros en la recogida de avales, pero Sagi se retiró.

¿Aquellas elecciones eran más sucias?

No lo sé. Yo ayudé un poco en la recogida de firmas, pero no lo recuerdo. Mi padre estuvo en otras elecciones que también fueron bastante... A la Federació Catalana. Iba con Jaume Amat. Y aquellas sí que fueron muy complicadas porque suponía sustituir a Pablo Porta, que imponía su candidato. Si me voy a tiempos ancestrales, mi abuelo fue directivo del Barça, Josep, Pepito, muy joven con Gamper y Ricard Graells en los años 20 del siglo pasado; y su hermano, Jaume, fue directivo con Sunyol, justo antes de la Guerra Civil, y acabó siendo vicepresidente con Montal Galobart. Y mi abuelo, Jaume Guardiola, fue fundador de la Gran Penya Barcelonista. Y en libro de Roger Vinton [La telaraña azulgrana], que explica todas las confabulaciones, hay un apartado que habla de grupos de oposición históricos, y coloca a la Gran Penya y Jaume Guardiola y al padre o al abuelo de Evarist Murtra. Ellos fueron un grupo de oposición en un momento determinado importante.

¿Continuar con la saga marca su intención de entrar en el Barça?

En parte. La decisión de enredarme un poco la vida tiene un poco que ver con pensar cómo hubieran reaccionado todos esos barcelonistas de mi familia con una gestión del club que no me parece la adecuada. En una decisión muy personal, me acerqué a Víctor [Font] y le pregunté cómo podía ayudarle. Y ahí me incorporé de forma individual. Pero es mi decisión.

En su carrera profesional ha gestionado multitud de crisis, el corralito en Argentina, el procés, la covid... ¿Le apetece meterse en este Barça?

Sí, porque creo que puedo ayudar. Es una de las instituciones más relevantes de Catalunya, y no está gestionada a la altura. Es un momento de comprometerse. Es una mezcla de pensar que no me toca, pero por otro lado tiene un punto de atractivo.

Laporta les acusa de ser el 'establishment'.

Es justo lo que no es Nosaltres. Incorpora a más movimientos de socios de base que ninguna otra candidatura en la historia. Víctor no quiere hacer una junta a la vieja usanza, con gente que financia una campaña. Él ha conectado con la Grada d'Animació, con la gente de Moviment, con las peñas... Con todas esas colectividades que han estado un poco abandonadas. Nuestra junta es muy transversal.

¿Por qué cree que les emparentan con los poderes financieros, políticos...?

No me parece obvio que lo hayan hecho.

Laporta vendría a definirse como el presidente del pueblo. Y su candidatura, la que representa a la sociedad civil catalana, el poder.

Él ha publicado un libro, 'Així hem salvat el Barça'. Que es el mismo título que el que escribió Donald Trump [How Donald J. Trump Saved America]. Y Trump hace lo mismo. Él conecta con el pueblo, con el americano maltratado por el 'establishment'. Pero al final, dígame usted si hay alguien más 'establishment' de lo que es Trump. Es un gesto electoral que creo que ya, a estas alturas, cuesta creerse. Uno ve cómo vive Jan. No sabemos exactamente de qué vive, pero vemos cómo vive. Y es exactamente como no vive el pueblo. El pueblo no se pasa el día en Via Veneto.

¿De qué cree que vive Joan Laporta?

Bueno, vive de su despacho, ¿no? Tiene un despacho abierto. Por tanto, él va a decir que vive de su despacho. Pero él tiene una trayectoria en que ha habido momentos en que se ha acreditado que su despacho ha tenido ingresos que cohabitaban con momentos del Barça. El caso de Uzbekistán, demostrado en unos tribunales. Evidentemente, el enredo entre él y el club es muy grande.

¿La gestión de Laporta al frente del Barça cree que es transparente?

No. Todo lo contrario.

"La comisión a Darren Dein es irracional. No es de mercado. Me da igual cómo se le haya pagado, pero son 50 millones. No tiene parangón"

¿Por qué? ¿Dónde ve la opacidad y dónde cree que deberían dar más explicaciones?

Es una lista larguísima. Pero empezando por el proceso de Limak [en la adjudicación de las obras del Spotify Camp Nou]. ¿Cómo es posible que se incorporara al proceso una compañía que no había estado en los procesos anteriores, que no cumplía los requisitos, que eran de sentido común, haber hecho un estadio de fútbol y una obra en España? No ya en España, sino en Europa, en el mundo desarrollado. En el primer mundo según la legislación laboral. ¿Cómo hace una oferta contra las opiniones de los técnicos del club, que la situaban en último lugar? Gana en función de precio, plazo y compensaciones, y al final no se cumple nada. El directivo encargado de los temas patrimoniales (Jordi Llauradó) no vota a favor de Limak y se opone, y acaba saliendo. El ingeniero de caminos que llevaba el Espai Barça y acostumbrado a grandes obras es sustituido por alguien que no viene de ese mundo, Joan Sentelles, que estuvo en el Reus. Y luego ya siguiendo con la comisión irracional, y que no es de mercado, a Darren Dein [por el contrato de patrocinio con Nike]. Me da igual cómo se le haya pagado, pero son 50 millones. No tiene parangón.

El Barça se escuda en que sólo paga una parte, 28 millones.

Bueno, está bien. Una parte la paga el banco, la otra parte la pagará Nike y estará descontado en el contrato por otro lado. En el mundo corporativo de la mediación, para eso hay compañías y unos individuos que son mediadores internacionales con todo el prestigio del mundo. Los puedes ver por su ranking. No se cobra nunca sobre el total del 'deal'. Se considera una práctica poco ética, porque puede favorecer a una de las dos partes. He estado 41 años de vida corporativa, he trabajado en multitud de países, y no he visto nada que tenga ese parangón. Me parece un caso insólito.

Siga.

La contratación de New Era Visionary Group, declarándola líder mundial en conectividad y gestión de infraestructuras, cuando es una compañía sin ninguna experiencia, de reciente creación.

¿Por qué cree que se la contrata?

Pues no tengo ni la menor idea. Yo hago preguntas. A mí se me está achacando que construyo un relato. Pero no. Yo no construyo un relato. Yo reflejo hechos que han estado investigados por los medios de comunicación, que han sido públicos. Quien hace el relato no es quien hace las preguntas. Quien hace el relato es quien no tiene contestaciones.

"Se hace una reexpresión de las cuentas del club, pero no es lo que los compromisarios leen. Es una clara ocultación"

¿Y las cuentas?

Se hace una reexpresión de las cuentas del club, que consiste en cambiar el cierre del año anterior, donde se pasa de perder 90 millones a 180 en las cuentas aprobadas. Y en las de este año, donde se habían perdido 100 millones se pierden sólo 10. Eso, que a mí me cuesta mucho de entender desde el punto de vista contable, está en la auditoría. Por eso yo lo identifico. Pero el club hace un documento concreto que se llama 'informe de actividad', que es una especie de 'power point' donde resumen con gráficas lo que se presenta y muestra a la asamblea. Lo que los compromisarios leen porque es más o menos legible. Ahí no aparece ni una información de la reexpresión de cuentas. Es una clara ocultación.

¿La Comisión Económica ahí no tiene nada que decir?

No. La Comisión Económica hace un informe. Se lee la auditoría, esa sí se lee, y hace una valoración del ejercicio. Pero que luego el club lo publique o lo presente de una manera u otra, ahí la Comisión no tiene ninguna influencia. Es una decisión de los gestores. En ese informe de actividad del que hablábamos figura, en los ingresos, que el club ha ganado 42 millones de euros con traspasos de jugadores. Y se especifican: Todibo, Nico González, Mika Faye y Álex Valle. Y falta ahí Julián Araujo. Son los cinco traspasos que han generado 42 millones de beneficios. Pero tú cuando te vas a la cuenta de pérdidas y ganancias tienes justo debajo de esa rúbrica 30 millones de pérdidas por traspasos. Y de eso no se da ninguna explicación. Y eso sólo puede ser Vitor Roque. Quizá Lenglet, pero él es una liquidación. Nadie ha contestado a esto. Falta transparencia.

¿El Barça en 2021 estaba realmente en riesgo de quiebra?

Sí. Claramente.

¿Ahora no?

Bueno, tiene unos fondos propios negativos. En términos de sociedad mercantil, estaría en riesgo de quiebra igual. Una compañía no puede tener unos fondos propios negativos. Al ser una asociación deportiva, puedes presentar unas perspectivas de mejora... En el caso del Barça, lo que hoy es una realidad, que tienes un equipo formado básicamente por jugadores de la cantera, que son gratis, con un valor en los libros muy bajo y un valor de mercado alto. Sería el caso de Lamine, que vale 200 millones según Transfermarkt, o Pedri, que valdría 140, y sus costes en libros son bajísimos. En el caso de Lamine es cero, y en el de Pedri, lo que quede por amortizar, que es muy poquito. Entonces, si puedes argumentar que tu situación real no es de quiebra.

¿Ha mejorado la situación del club en cinco años?

Pues un club que ha hecho 230 millones en pérdidas, después de 800 en 'palancas', que tiene prácticamente la misma deuda corporativa que tenía, más la del estadio, que la dejamos aparte, y que tiene 150 millones de fondos propios negativos, es difícil decir que está mejor. Pero la realidad es que si analizas un poco la situación actual en términos de perspectiva, en cuanto a la capacidad de generar ingresos en el futuro y en cuanto a la valoración del equipo, sí se puede decir que la situación es mejor en estos momentos claramente mirando hacia adelante.

¿A cuánto asciende la deuda?

La deuda actual con el criterio histórico es de 914 millones de euros. Y cuando empezó esta junta directiva era de 973. Se ha producido una reducción de 59 millones. En los números que publica el club y que informa el tesorero [Ferran Olivé] son 450 millones la deuda actual, y 650 la que se encontraron. Por tanto, han bajado 200 millones y es lo que explican. Para que vea un poco qué número es el correcto, la diferencia entre 914 y 450 es que aquí no se incorporan ni la deuda con proveedores, que son 212 millones, ni la deuda con personal, deportivo y no deportivo, que son 160 millones, ni la deuda con Hacienda, que son 100 millones. Dígame qué dato de deuda es uno que no incorpora estos tres conceptos, como si no nos los exigieran. Es ridículo. El ratio que usa la Liga es para comparar clubs. Y no es la deuda histórica que ha calculado el club.

¿Cree que va a haber un sobrecoste en el Espai Barça?

No lo sé. Estoy oyendo últimamente que la junta saliente dice que no. Incluso he escuchado que va a sobrar dinero para el Palau. [Resopla]. Me parecería una noticia magnífica, pero me cuesta verlo. Si te coges el cierre al 30 de junio, hay 900 millones de deuda del estadio. La parte de intereses acumulados devengados, no pagados más los costes de estructuración del fondo de titulación suben más de 200 millones. Te quedan ahí 300 y pico millones para acabar el estadio. De junio a marzo se habrán gastado bastante. No sé cuál será el número porque no nos informan regularmente. Y cuando ves un poco lo que queda, me cuesta ver que sea factible acabar en 1.500 millones. Más bien mi preocupación es si nos pasamos.

Cuando la candidatura de Joan Laporta les define como tecnócratas y que se esconden detrás de un ordenador, ¿qué piensa?

[Piensa unos segundos]. Bueno. Creo que en la contienda anterior, él le dijo a Víctor que era un hombre de 'power point'. Y ahora hemos pasado a tecnócrata y el ordenador. Uf. Me parece un poco ridículo, sinceramente. Todos llevamos al Barça en el corazón. Laporta tiene el mismo derecho que tengo yo a emocionarme con el club. Y creo que un club de esta magnitud se tiene que gestionar, primero, con prácticas de transparencia, y de honestidad, que sean razonables. Y luego, con una gestión profesional. Quizá cuando lleguemos al Barça no veamos ningún ordenador. Sería una sorpresa. Pero todo puede pasar. Cuando ves un poquito el modelo de recogida de firmas, te puedes acabar creyendo que acabaremos todos con manguitos. Es todo tan topicazo... Todo su planteamiento electoral es de Trump, que seguro que dice algo parecido.

Pero los líderes populistas ganan elecciones.

Sí, es un factor de preocupación. Pero el Barça va a ser capaz de superar ese mal endémico de la sociedad. Creo que después de tantos años de gestionar el club de esta manera tan personalista, la gente espera previsibilidad, explicaciones, cumplimiento de las promesas, que no se digan cosas que luego no son, transparencia, que los errores se reconozcan. Y si tú has perdido 30 millones en la operación de Vitor Roque, dilo, porque al final la gente sabe que en estas operaciones pasa. Y el Barça tiene un grandísimo historial de malas operaciones de adquisición de jugadores. Hay que reconocerlo y la vida sigue. Pero estar ahí manipulando un poco y tratando de esconder las cifras, pues me parece un error.

¿Alejandro Echevarría manda más que el presidente tal y como dijo Xavi Hernández en una entrevista a La Vanguardia?

Sé que manda mucho, pero más que el presidente no creo. Pero tiene en Alejandro un alter ego, él le llama colaborador. De ese sí nos podemos preguntar de qué vive. Porque su dedicación al Barça es 'full time' y no está en la nómina. Tiene una vida existencial gaseosa, porque no sabemos exactamente de dónde cuelga. No sale en el organigrama del resto de colaboradores. Enric Masip, por ejemplo, está en el organigrama y tiene su sueldo. Creo que Alejandro manda mucho desde la confianza que le tiene Laporta. Pero creo que el que manda más en el club es Laporta.

¿Cree que el socio del Barça vive engañado en puntos relevantes de la gestión del club?

Sí, claramente. Hay mucho socio desengañado, que ya se ha dado cuenta de muchas promesas incumplidas. En estos años han sobrado los socios. Ahora estamos en campaña y hay un esfuerzo por recuperarlos. El problema social es para mí clave en estas elecciones.

"Laporta es más popular entre la afición que entre los socios"

Laporta siempre ha tenido mucho apoyo popular.

Yo distingo un poco entre los socios y la afición. Laporta es un personaje popular, por su manera de comportarse en público. Pero creo que es más popular entre la afición que entre los socios. Creo que hay un 'gap' que se ha abierto bastante evidente. Lo vemos demoscópicamente. Es claro. El socio tiene un sentido de la propiedad, muchos son abonados, con tradiciones, y se ha producido un desarraigo. Hay mucho más malestar en el socio que en la afición. Si tú ves solo al Barça por la tele, y no tienes más compromiso con la institución, estás viviendo un momento maravilloso, muy bonito. Aunque no lo hayamos visto materializado con mayores éxitos internacionales. Ves a Lamine, que es impresionante que nos haya salido este fenómeno en la institución... Y ves a un presidente exuberante. Pues tienes esa valoración positiva. Pero si tú eres socio, joven, de la Grada d'Animació, el nivel de cabreo es muy elevado.

Laporta, si ganara las elecciones, cumpliría 17 años en el cargo.

En toda vida institucional, es bueno que haya relevos. Lo dijo Víctor [Font]. El Laporta de 2003 le pondría una moción de censura al Laporta actual. Creo que ese momento ha pasado. Hay que apostar por una generación distinta. Yo soy un acompañante de esa generación. Soy el segundo socio más antiguo de la candidatura. Pero ves la edad de nuestro equipo, y están en la flor de la vida.

¿A Laporta lo ve desgastado?

Sí. Claramente. Lo veo más parecido a mí que no a Víctor Font. Bueno, parecido a mí, aunque con algún kilo más. Pero más de mi generación.