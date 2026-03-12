Las combinaciones de la última jornada del 6 Naciones: Francia es favorita, Escocia es la alternativa e Irlanda, la tapada

El Seis Naciones 2026 vivirá este sábado un desenlace inesperado para muchos porque Irlanda y Escocia aspiran a ganar el título, además de la Triple Corona, siempre y cuando Inglaterra les haga el favor de doblegar a Francia en París. Empresa que parece complicada después de ver a los de la rosa caer consecutivamente ante caledonios, hibernios e italianos. Así que todas las miradas estarán puestas en el Stade de France.

Sin embargo, la jornada se abre en Dublín. Los de Farrell, después de pasar por encima a Inglaterra en Twickenham (21-42) aspiran a conquistar la Triple Corona y el título, aunque no dependa de ellos. Los del trébol han ido mejorando las sensaciones con el paso de los partidos y con una delantera dominadora en la que la inclusión de Beirne en la segunda ha resultado decisiva. Esta vez actuará de segunda junto a McCarthy, dejando la tercera para Conan, Van der Flier y Doris. Atrás no se toca lo que funciona con Crowley haciendo pareja con Gibson-Park y una pareja de centros con McCloskey y Ringrose, O'Brien y Baloucoune en los carriles y Osborne atrás. El back three tendrá que emplearse bien el juego aéreo, donde Escocia ha sido consistente.

Los de Townsend necesitan alejar el partido de los rucks, donde se espera dominio local, y trabajar más cerca de los pasillos. Cuando Russell no tiene balones limpios, ya vimos lo que le ocurrió en Roma en la primera jornada. Steyn, Tuipulotu, Jones, Graham y Kinghorn deslumbraron ante Francia y deben ser desequilibrantes ante Irlanda. Si quieren ganar la Triple Corona y esperar con opciones al Francia-Inglaterra, pasa porque los delanteros ofrezcan batalla y los tres cuartos saquen brillo a ese trabajo delante.

TODAS LAS COMBINACIONES Combinaciones 1. FRANCIA ES CAMPEONA si gana a Inglaterra (con o sin bonus) o si empata con Inglaterra y Escocia no gana con bonus a Irlanda. Y también si pierde pero Escocia no gana a Irlanda e Irlanda no gana con bonus suficiente para superarla. Saldrá muy presionada si Escocia gana en Irlanda con bonus y mejora mucho la diferencia de puntos. 2. ESCOCIA ES CAMPEONA si gana a Irlanda en Dublín y Francia no gana a Inglaterra. Si gana con bonus y Francia pierde es campeona. Si Escocia gana y Francia empata o pierde sin bonus el título dependerá del average y la diferencia. 3. IRLANDA ES CAMPEONA si gana a Escocia y Francia pierde con Inglaterra. Si gana con bonus y Francia pierde, es campeona. Si gana sin bonus y Francia pierde sin bonus, el empate a puntos se decidiría por el average. Y si Francia suma algún bonus contra Inglaterra, Irlanda se queda prácticamente sin opciones.

Italia y Gales se miden con la euforia de los azzurri desatada tras ganar a Inglaterra y los dragones mejorando en busca de un triunfo que les haga sortear la cuchara de madera. Son favoritos los de Quesada, pero Cardiff empujará a los suyos para saborear su primer triunfo en los tres últimos años.

París, el epicentro

El partido estrella se juega en París. Galthie ha realizado cinco cambios, tres en delantera y uno atrás. El seleccionador ha reconstruido la tercera con Cros, Temo Matiu y Ollivon. "Temo es una mezcla de velocidad, potencia y habilidad que complementará a François y Charles. Lleva entrenando con nosotros desde 2024. Creemos que es importante darle la oportunidad de jugar también, especialmente con lo que hemos visto en sus entrenamientos y sus actuaciones a nivel de clubes. Sobre Charles, solo tengo que decir que es un jugador con experiencia, ya que lleva siete años jugando con nosotros en las posiciones de 7, 4 y 8. Es rápido y muy habilidoso, además de jugar un papel importante en el lineout. Priorizamos la experiencia de Charles porque es muy versátil. Creo que complementa muy bien a François, Temo y la segunda línea, Flament y Meafou", apuntó Galthie.

Sobre la aparición de Barassi como segundo centro, adelantando por sorpresa a Gailleton, advirtió que "tuvimos que decidir entre Emilien (Gailleton), Kalvin (Gourgues), que también jugó al principio del torneo, y Pierre-Louis (Barassi). El año pasado, Pierre-Louis jugó los cuatro primeros partidos, pero no pudo jugar el último contra Escocia. Esta vez, jugará contra Inglaterra. Creemos que está listo; creemos que ha recuperado su potencial. Yoram y Pierre-Louis han jugado juntos bastantes veces y también han pasado mucho tiempo juntos en los entrenamientos".

El seleccionador pasó de puntillas por la derrota en Escocia, declarando que "no nos hemos detenido en el partido de Escocia. Tenemos hábitos de trabajo que nos permiten no obsesionarnos con lo sucedido. Nos centramos en lo que viene. Y lo que nos pasa es que nos hemos ganado el derecho a jugar una final. Eso es lo que más nos interesa. Haremos balance más adelante. Se puede ver que en este torneo la situación cambia de un día para otro. El pasado es el pasado. Estamos acostumbrados a trabajar con eventos que nos afectan. Creamos situaciones emocionales intensas en ambos sentidos. En este torneo, los seis equipos que compiten han pasado por momentos felices y momentos difíciles. Nosotros somos uno de esos seis equipos. Y repito, nos hemos ganado el derecho a jugar por la victoria el sábado por la noche en el Stade de France. Eso es lo que nos interesa".

Galthie dejó claro que no compra la crisis de resultados de Inglaterra: "Están experimentando algo similar a lo que estamos viviendo nosotros, pero siguen siendo formidables. Sus resultados están ligados a la dificultad de la competición. Inglaterra tiene jugadores de gran calidad y es un equipo que tiene fortalezas: una jugada a balón parado potente, bases muy efectivas, en las que se han centrado. Han ampliado su alineación, con Chessum en la zaga y tres potenciales saltadores. Ejercen una presión constante en todo el campo, especialmente por fuera, con patadas de alta presión, donde este genera mucha velocidad".

Borthwick no ha querido mover mucho el árbol y solo se registra una novedad mientras el resto de señalados por el "ridículo de Roma" tendrán que limpiar la mala imagen que están protagonizando en este 6 Naciones. Ben Earl continúa en el 8 en una tercera con más peso que en combinaciones anteriores, ya que Chessum se suma a Pepper como flanker. Fin Smith continúa de apertura, Seb Atkinson y Tommy Freeman en los centros y Alex Coles en la segunda con un Maro Itoje tibio en la segunda línea como capitán. Underhill y Marcus Smith sumarán su 50 cap saliendo del banquillo.