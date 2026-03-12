El Barça ficha a Julia Torres de cara a la temporada que viene

En el día de la semifinal de la Copa de la Reina contra el Badalona, el BArça empieza la jornada con buen pie. El club azulgrana ha hecho oficial el fichaje de la central Julia Torres, que se incorporará al fútbol formativo culer a partir de la próxima temporada. La jugadora seguirá en la disciplina del Sevilla, su equipo actual, hasta final de esta campaña cuando cambiará la ciutat andaluza por la catalana para seguir formandose en el equipo dirigido por Pere Romeu.