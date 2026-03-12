Un Badalona renacido neutraliza al Barça y sigue vivo en la semifinal de la Copa de la Reina (0-0)

Cambiar de rumbo puede serlo todo. Tomar la decisión de reescribir tu historia, dejar tu suerte en otras manos para lograr realmente el cambio que uno necesita. No es fácil tomar la decisión, pero, una vez hecho, todo se siente más ligero. Así se presentó el Badalona Womens a la ida de semifinales de la Copa de la Reina ante el Barça (0-0). Volver a tener una página en blanco, con otras personas al timón del proyecto, le dio al conjunto de Badalona cierta ingravidez ante un rival superior. Las de Pere Romeu no lograron materializar las incontables ocasiones que sumaron y el Johan Cruyff será el encargado de nombrar al finalista del trofeo copero.

Lo aguantó el Badalona. Era una carta de declaraciones, su manera de iniciar una nueva era. El Municipal de Badalona se llenó hasta la bandera. Era el día en que su historia empezaba a reescribirse y la ciudad respondió. Y, ante una grada llena, el Badalona renació. Y para hacerlo, que mejor que ante el todopoderoso Barça, a quien consiguió plantarle cara durante todo el partido. La semifinal de la Copa de la Reina vivía su primer round en el bautizo del equipo badalonés.

El palco del Municipal de Badalona estaba lleno de caras nuevas. Pero un par destacaban sobre el resto: Mario Malavé, cofundador de Mercury 13 y nuevo propietario del club, y Pedro Iraondo, nuevo CEO de la entidad. Era la puesta de largo tras meses de negociaciones y un anuncio que ha cambiado para siempre la Liga F. Con la nueva propiedad, todo se ve distinto en Badalona. Y qué mejor manera de empezar esta nueva etapa que luchaándole unas semifinales de la Copa de la Reina históricas ante el campeón de copas azulgrana.

Sin goles

Cuando la atención volvió al verde, con la presentación de las futbolistas que quieren hacer soñar a este club con nuevos hitos, las jugadoras del Badalona se encargaron de defender esta nueva esperanza. El Barça salió firme desde el principio, con el once de gala pese a saberse superior a su rival. Las jugadoras dirigidas por Pere Romeu dominaron menos de lo que quisieron el partido, que tuvo momentos de ida y vuelta que no les permitieron encadenar jugadas de peligro para darle estabilidad. Primero el Badalona salvó una ocasión clarísima del Barça en la misma línea de gol gracias a un doble bloqueo de Barclais y Majarín. Luego, Sonia Garcia se coló detrás de Valenzuela en su cara a cara con Ewa Pajor y puso el pie en el momento justo para enviar el balón lejos de la portería. A todo esto, Julve intentó adelantar a las locales, pero todo quedó en un disparo flojo que atajó Font sin problemas.

El intercambio de ocasiones terminó con el 0-0 en el marcador cuando la colegiada señaló el camino a vestuarios tras los primeros 45 minutos. El segundo tiempo fue más favorable a un Barça que se creció con una plantilla llena de calidad. Alexia probó desde dentro del área pequeña, pero Valenzuela, colosal, apareció una y otra vez para torpedear los intentos azulgranas de adelantarse. La árbitra del encuentro, Alicia Espinosa, tuvo que pasar por el VAR para revisar un penalti a favor del Barça, por mano de Maria Llompard, que finalmente quedó en nada por lo que pareció un rebote previo en el hombro. Tuvo que volver al videoarbitraje para revisar una caida de Barclais en el área que tampoco terminó en nada.

Noticias relacionadas

Ni en los 7 minutos de añadido ningun equipo logró decantar el marcador a su favor. El Johan Cruyff en una semana dictará sentencia y sellará el billete al finalista de la Copa de la Reina. El Badalona cree en un sueño que ha empezado en el Municipal de Badalona este jueves.