Atletismo
Armand Duplantis bate su propio récord del mundo tras saltar 6,31 metros en Suecia
El astro sueco, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro su anterior plusmarca universal.
El sueco Armand Duplantis estableció este jueves un nuevo récord del mundo de salto con pértiga, tras imponerse este jueves en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala con una marca de 6,31 metros.
Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.
Por 14ª vez
Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.
